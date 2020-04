Οικονομία

Πετρέλαιο: κάτω απο το μηδέν δολάριο η τιμή του βαρελιού

Καταβυθίστηκε η τιμή του αργού πετρελαίου. Ποιοί είναι οι λόγοι της τεράστιας πτώσης.

Στο κλείσιμο μίας εφιαλτικής συνεδρίασης, η τιμή του αμερικανικού αργού παράδοσης Μαΐου καταβαραθρώθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία κάτω από το 0 δολάριο/βαρέλι, καθώς οι επενδυτές και οι κερδοσκόποι είναι έτοιμοι να πληρώσουν για να ξεφορτωθούν πετρέλαιο ελλείψει δυνατότητας αποθήκευσης.

Το συμβόλαιο που εκπνέει στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Τρίτης σημαίνει ότι όσοι διαθέτουν πετρέλαιο πρέπει να βρουν το συντομότερο δυνατόν αγοραστές.

Ομως, καθώς τα αποθέματα είναι υπερκορεσμένα στις ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες, είναι αναγκασμένοι να πληρώσουν για να βρουν αγοραστές: η τιμή του βαρελιού του WTI έκλεισε στα -37,63 δολάρια!

Η τιμή του του WTI παράδοσης Ιουνίου επηρεάζεται λιγότερο, σημειώνοντας νωρίτερα πτώση κατά 11% στα 22 δολάρια/βαρέλι όπως και η τιμή του Brent παράδοσης Ιουνίου μειώθηκε την ίδια ώρα κατά 6% στα 26 δολάρια/βαρέλι.