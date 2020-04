Κόσμος

Κορονοϊός - Τουρκία: νέο ρεκόρ θανάτων και κρουσμάτων

Αυστηρότερα μέτρα ανακοίνωσε ο Ερντογάν, με στόχο τον περιορισμό εξάπλωσης της επιδημίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο τούρκος υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά, 123 άνθρωποι πέθαναν από κορονοϊό το τελευταίο 24ωρο και διαγνώστηκαν 4.674 κρούσματα για το ίδιο διάστημα.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών από την αρχή της κρίσης στις 11 Μαρτίου, έφτασε τους 2.140 και των κρουσμάτων σε 90.980.

Αυστηρότερα μέτρα ανακοίνωσε ο Ερντοργάν

Αυστηρότερα μέτρα για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοϊού στην Τουρκία, ανακοίνωσε ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος Πρόεδρος ο οποίος προέβη σε δηλώσεις μετά από σύσκεψη με το υπουργικό συμβούλιο, ανακοίνωσε ότι επιβάλλεται 4ήμερη απαγόρευση κυκλοφορίας στις 31 πόλεις και νομούς οι οποίες παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά κρουσμάτων και θανάτων. Η απαγόρευση θα αρχίσει από τα μεσάνυχτα της 22ας Απριλίου και θα λήξει τα μεσάνυχτα της 26ης Απριλίου. Σημειώνεται ότι η 23η Απριλίου είναι εθνική εορτή για την Τουρκία και συνήθως πραγματοποιούνταν παρελάσεις και μεγάλες συγκεντρώσεις κόσμου.