Κορονοϊός - Γαλλία: εφιάλτης οι θάνατοι σε οίκους ευγηρίας και ιδρύματα

Ακόμη ένα "ψυχολογικό όριο" στον αριθμό των νεκρών απο την επιδημία έσπασε στην χώρα του Εμανουέλ Μακρόν, μετά τις σημερινές ανακοινώσεις.

Η Γαλλία ξεπέρασε το όριο των 20.000 θανάτων της επιδημίας του κορονοϊού, έχοντας καταγράψει 547 νέους θανάτους κατά το τελευταίο 24ωρο.

Ωστόσο οι νοσηλευόμενοι ασθενείς, καθώς και ο αριθμός των ασθενών που βρίσκονται στην εντατική συνεχίζουν να μειώνονται, ανακοίνωσε ο γενικός διευθυντής δημόσιας υγείας.

«Απόψε, η χώρα μας ξεπέρασε ένα ιδιαίτερα οδυνηρό συμβολικό όριο», δήλωσε ο Ζερόμ Σαλομέ. Συνολικά, 20.265 άνθρωποι έχουν υποκύψει από την έναρξη της επιδημίας στις αρχές του Μαρτίου: 12.513 στο νοσοκομείο (+444 τον τελευταίο 24ωρο) και 7.752 σε οίκους ευγηρίας ιατρικής περίθαλψης και άλλες ιατρο-κοινωνικές δομές (+103).