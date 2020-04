Life

Ματαιώνεται το Oktoberfest λόγω της πανδημίας

Η παραδοσιακή γιορτή της μπύρας στο Μόναχο προσελκύει κάθε χρόνο περίπου 6 εκατομμύρια επισκέπτες.

Τη ματαίωση του φετινού Oktoberfest, της παραδοσιακής γιορτής της μπύρας που διοργανώνεται κάθε φθινόπωρο στο Μόναχο, αναμένεται να ανακοινώσει την Τρίτη η βαυαρική πρωτεύουσα, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο Πρωθυπουργός του κρατιδίου, Μάρκους Σέντερ, είχε ήδη πριν από μέρες υπονοήσει ότι επίκειται ακύρωση της φετινής διοργάνωσης, η οποία ήταν προγραμματισμένη για το διάστημα από 19 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου, αλλά, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ο δήμαρχος του Μονάχου, Ντίτερ Ράιτερ, θα ανακοινώσει και επισήμως τη ματαίωσή της.

Το Oktoberfest προσελκύει κάθε χρόνο περίπου 6 εκατομμύρια επισκέπτες και αποφέρει πάνω από ένα δισεκατομμύριο έσοδα στην τοπική αγορά και, παρά το γεγονός ότι οι μεγάλες διοργανώσεις έχουν για την ώρα ακυρωθεί μόνο μέχρι το τέλος Αυγούστου, θεωρήθηκε από τις αρμόδιες Αρχές ως εξαιρετικά επικίνδυνο, ενώ είναι αμφίβολο εάν έως τότε θα έχει βρεθεί θεραπεία ή εμβόλιο για τον κορονοϊό.