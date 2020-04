Αθλητικά

Γαλλία: Επιστροφή στα γήπεδα στις 17 Ιουνίου

Ανοικτό το ενδεχόμενο διεξαγωγής των ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων κεκλεισμένων των θυρών. Τι αναφέρει η ανακοίνωση της διοργανώτριας Αρχής.

Η διοργανώτρια Αρχή των δύο πρώτων επαγγελματικών κατηγοριών του γαλλικού ποδοσφαίρου, Ligue de Football Professionnel (LFP), ανακοίνωσε την πρόθεσή της να επαναρχίσει η δράση στις 17 Ιουνίου, περιμένοντας ωστόσο οριστική απόφαση για το αν οι αγώνες θα γίνονται με θεατές ή κεκλεισμένων των θυρών!

Η πανδημία του κορονοϊού “χτύπησε” τις Ligue 1 και Ligue 2 στις 13 Μαρτίου, με όλες τις αθλητικές δραστηριότητες στη χώρα να αναστέλλονται. Η εφημερίδα “L’Equipe” δημοσίευσε άρθρο την περασμένη εβδομάδα στο οποίο γινόταν αναφορά σε επανέναρξη των πρωταθλημάτων ώστε η εγχώρια σεζόν να ολοκληρωθεί στις 25 Ιουλίου. Πρόταση που έτυχε δριμείας κριτικής από τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών της Γαλλίας, Σιλβέν Καστεντό.

Ωστόσο, η LFP εξέδωσε την Δευτέρα ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία «κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας που πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε την επανέναρξη των πρωταθλημάτων της Ligue 1 και Ligue 2. Οι αγώνες θα αρχίσουν και πάλι στις 17 Ιουνίου, ώστε η σεζόν 2019/20 να ολοκληρωθεί ως τις 25 Ιουλίου και η επόμενη σεζόν, 2020/21, να ξεκινήσει στις 22 και 23 Αυγούστου».

Όπως, επίσης, αναφέρεται στην ανακοίνωση της LFP, θα υπάρξει αναμονή μέχρι η UEFA να επισημοποιήσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων σε Champions League και Europa League ενώ ξεκαθαρίζεται πως θα ληφθεί σοβαρά υπόψη και η γνώμη των ιατρών, σχετικά με τα μέτρα που θα χρειαστεί να λαμβάνονται πριν αλλά και κατά τη διάρκεια των αναμετρήσεων.