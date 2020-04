Πολιτισμός

“Άξιον εστί”: Λιτανεία της ιεράς εικόνας στο Άγιο Όρος (εικόνες)

Με περιορισμούς, λόγω των μέτρων αποφυγής εξάπλωσης του κορονοϊού, έγινε η λιτάνευση του κειμηλίου της Ορθοδοξίας. Ποιες εικόνες θα λιτανευθούν αυτήν την εβδομάδα.

Με μικρό, συγκριτικά, αριθμό μοναχών σε σχέση με άλλες χρονιές και χωρίς την παρουσία λαϊκών επισκεπτών πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η λιτάνευση της ιστορικής και ιεράς εικόνας της Παναγίας «'Αξιον Εστί», στις Καρυές του Αγίου Όρους.

Η περιφορά της εικόνας ξεκίνησε μετά τη Θεία λειτουργία, γύρω στις δέκα το πρωί, με την καθιερωμένη επισημότητα, με κωδωνοκρουσίες και ψαλμωδίες, από τον Ιερό Ναό του Πρωτάτου.

Την εικόνα συνόδευαν τα τέσσερα μέλη της Ιεράς Επιστασίας και περίπου εβδομήντα μοναχοί και ιερείς, τηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις. Η

λιτανεία πέρασε από διάφορα κονάκια (Ιβηρίτικο, Παντοκρατορινό, κ.α.) και κελιά κοντά στις Καρυές, καθώς επίσης και από την μονή Κουτλουμουσίου, πριν επιστρέψει στις Καρυές.

Φέτος, λόγω των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού, σε κλειστούς χώρους έμπαιναν μαζί με την εικόνα μόνο τα μέλη της Ιεράς Επιστασίας.

Δεν τηρήθηκε, επίσης, το έθιμο των κερασμάτων, τα οποία προσφέρουν οι μοναχοί με την άφιξη της λιτανείας στα κελιά τους, ή στις ελάχιστες περιπτώσεις που αυτό συνέβη, τα τρόφιμα ήταν συσκευασμένα.

Την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο η λιτανεία της εικόνας της «Φοβεράς Προστασίας». Η περιφορά θα ξεκινήσει από τη μονή Κουτλουμουσίου με κατάληξη τις Καρυές και τον Ιερό Ναό του Πρωτάτου και μετά το πέρας της λιτανείας η εικόνα θα επιστραφεί από την Ιερά Επιστασία στη μονή.

Η περιφορά της εικόνας της Παναγίας της Πορταϊτισσας θα γίνει φέτος μόνο πέριξ της μονής Ιβήρων από την αδελφότητα της μονής.

Η λιτανεία αυτή είναι η αρχαιότερη λιτανεία του Αγίου Όρους και συγκεντρώνει κάθε χρόνο πολλούς προσκυνητές όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από τις άλλες Ορθόδοξες χώρες, την Ρωσία, την Ρουμανία, την Σερβία, την Γεωργία, την Μολδαβία, την Βουλγαρία, οι οποίοι φυσικα φέτος δεν υπήρχαν, λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό.

Πρόκειται για την εικόνα στην οποία για πρώτη φορά ψάλθηκε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ ο αγγελικός ύμνος «Άξιον Εστιν».

Ο Αρχάγγελος έγραψε επάνω σε μία πέτρινη πλάκα, σαν επάνω σε κερί, τον ύμνο αυτό, ο οποίος από τότε καθιερώθηκε να ψάλλεται πριν «Την Τιμιωτέραν» σε όλους τους ναούς.

Πηγή εικόνων: romfea.gr