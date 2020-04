Κόσμος

Κιμ Γιονγκ Ουν: σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επέμβαση καρδιάς;

Δημοσιογράφος του NBC έγραψε ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας είναι κλινικά νεκρός, αλλά αργότερα διέγραψε το Tweet της. Τι ακριβώς συμβαίνει;

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, μετά από χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με το CNN και το Reuters.

Ο 37χρονος Κιμ υποβλήθηκε σε επέμβαση καρδιάς, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι φήμες άρχισαν να φουντώνουν για την υγεία του αφού δεν παρευρέθηκε σε επέτειο για τα γενέθλια του του παππού του.

Η Katy Tur της NBC News έγραψε το βράδυ της Δευτέρας ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι κλινικά νεκρός. Αργότερα όμως διέγραψε το tweet.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας δεν είναι σοβαρά άρρωστος, λένε πάντως δύο κυβερνητικές πηγές της Νότιας Κορέας. Οι φήμες για την υγεία του Κιμ δεν είναι αληθινές, υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές.