Οικονομία

Πετρέλαιο: στα… τάρταρα οι τιμές του αμερικανικού αργού

Τη Δευτέρα το αμερικανικό αργό έκλεισε για πρώτη φορά στην ιστορία του σε αρνητικό έδαφος.

Η τιμή του βαρελιού του αμερικανικού αργού, που βυθίστηκε χθες Δευτέρα βαθιά σε αρνητικό έδαφος, για πρώτη φορά στην ιστορία, εξαιτίας του κορεσμού της αγοράς και της κατάρρευσης της ζήτησης εξαιτίας της κρίσης που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού, ανέκαμψε μερικώς σήμερα στην αγορά της Ασίας, επανερχόμενο μετά την έναρξη των συναλλαγών λίγο πάνω από το μηδέν.

Η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI) προς παράδοση τον Μάιο ανερχόταν λίγο μετά το άνοιγμα της αγοράς στο 0,56 δολάριο, έναντι των -37,63 δολαρίων, της τιμής χωρίς ιστορικό προηγούμενο στην οποία είχε κλείσει χθες βράδυ στη Νέα Υόρκη.

Η διαπραγμάτευση των συμβολαίων παράδοσης για τον Μάιο τερματίζεται σήμερα.

Το συμβόλαιο παράδοσης Ιουνίου (που λήγει στις 19 Μαΐου) έκανε χθες βουτιά 10% στα 22,54 δολάρια, ενώ για εκείνο του Ιουλίου οι απώλειες ήταν μόνο 5% στα 28 δολάρια το βαρέλι. Αυτό σημαίνει ότι αν μη τι άλλο οι επενδυτές πιστεύουν ότι τα πράγματα δεν θα είναι τόσο ζοφερά για την αγορά πετρελαίου τους επόμενους μήνες.

Το αργό τύπου μπρεντ δεν βγήκε αλώβητο από το πλήγμα του αμερικανικού αργού. Η τιμή του υποχώρησε χθες 6,2% στα 26,35 δολάρια το βαρέλι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Δευτέρα ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα αξιοποιήσει την ιστορική πτώση των τιμών του πετρελαίου για να αγοράσει 75 εκατομμύρια βαρέλια αργού και να τα προσθέσει στο στρατηγικό απόθεμα των ΗΠΑ.

«Θα ανεφοδιάσουμε πλήρως το στρατηγικό μας απόθεμα πετρελαίου», διαβεβαίωσε ο Τραμπ, εξηγώντας πως η κυβέρνησή του θα αγοράσει «ως και 75 εκατομμύρια βαρέλια» για να το καλύψει πλήρως. Ο Ρεπουμπλικάνος έκανε τη δήλωση αυτή στη διάρκεια της καθημερινής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί στον Λευκό Οίκο για τις προσπάθειες της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την πανδημία του κορονοϊού.