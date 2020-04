Κόσμος

Ο κορονοϊός συνεχίζει να “θερίζει” στις ΗΠΑ

Ο αριθμός των νεκρών από τη φονική πανδημία στις ΗΠΑ έχει ξεπεράσει τις 42.000.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής καταγράφηκαν χθες Δευτέρα 1.433 νέοι θάνατοι ασθενών εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού μέσα σε 24 ώρες, απολογισμός αισθητά χαμηλότερος από αυτόν της προηγουμένης, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί σε πραγματικό χρόνο το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Ο ημερήσιος απολογισμός αυξάνει σε πάνω από σαράντα δύο χιλιάδες - στους 42.094 - τον απολογισμό των ανθρώπων που υπέκυψαν στην πανδημία του κορονοϊού στις ΗΠΑ, τη χώρα που θρηνεί, μακράν, τα περισσότερα θύματα της COVID-19.

Στη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη του πλανήτη εξάλλου καταγράφονται πλέον πάνω από 784.000 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της σχολής ιατρικής της Βαλτιμόρης, που ανανεώνεται συνεχώς. Περίπου 72.000 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Η Νέα Υόρκη αποτελεί το επίκεντρο της πανδημίας στις ΗΠΑ, όμως αυξάνονται οι ενδείξεις πως η πολιτεία αυτή έχει αφήσει πίσω της τα χειρότερα. Σε αυτήν διαπιστώθηκαν 478 θάνατοι μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Άντριου Κουόμο, απολογισμός που είναι ο χαμηλότερος των τελευταίων δύο εβδομάδων.