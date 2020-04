Αθλητικά

Πέθανε 22χρονος ποδοσφαιριστής εν ώρα προπόνησης

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για καρδιακή ανακοπή, την οποία υπέστη ο νεαρός αμυντικός κατά τη διάρκεια της ατομικής του προπόνησης.

Στο πένθος βυθίστηκε το ρωσικό ποδόσφαιρο από τον θάνατο του Ινοκέντι Σαμοκβάλοφ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 22 ετών. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για καρδιακή ανακοπή, την οποία υπέστη ο νεαρός αμυντικός της Λοκομοτίβ Μόσχας κατά τη διάρκεια της ατομικής του προπόνησης.

Ο Σαμοκβάλοφ αποκτήθηκε από τη Λοκομοτίβ το 2015, αλλά δεν είχε συμμετοχές με την ομάδα στη Ρωσική Πρέμιερ Λιγκ και αγωνιζόταν στη θυγατρική ομάδα της Λοκομοτίβ, την Καζάνκα, στην τρίτη κατηγορία της Ρωσίας.

«Είναι φρικτό. Οι γιατροί μας έχουν πει ότι η αιτία θανάτου του ήταν καρδιακή ανακοπή», δήλωσε ο προπονητής της Καζάνκα, Αλεξάντερ Γκρίσιν, στο Ρωσικό Πρακτορείο Ειδήσεων, RIA Novos, και πρόσθεσε: «Εάν οι γιατροί του επέτρεπαν να αγωνίζεται, τότε πρέπει να υποθέσουμε ότι δεν είχε προβλήματα».

«Ο Σαμοκβάλοφ άφησε μια γυναίκα και έναν γιο», γνωστοποίησε μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Λοκομοτίβ Μόσχας, προσθέτοντας: «Η Λοκομοτίβ είναι σοκαρισμένη από αυτό που συνέβη. Πρόκειται για τεράστια θλίψη για την οικογένειά μας. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους φίλους του».