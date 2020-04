Αθλητικά

Νίκος Γκάλης: ποσό ρεκόρ σε δημοπρασία για τη φανέλα του ΄87

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η φανέλα που φέρει την υπογραφή του είναι αυτή που φορούσε στο «χρυσό» Ευρωμπάσκετ του 1987.

Με το ποσό των 8.500 ευρώ, ρεκόρ για τις αθλητικές δημοπρασίες στη χώρα μας, δημοπρατήθηκε η υπογεγραμμένη φανέλα του Νίκου Γκάλη από το «χρυσό» Ευρωμπάσκετ ’87!

Στις 5.000 ευρώ δημοπρατήθηκαν τα γάντια του Ζαμπίδη, ενώ σήμερα ολοκληρώνεται η διαδικασία για τη ρακέτα Τσιτσιπά και την εμφάνιση Σάκκαρη και ακολουθούν αντίστοιχα ενθύμια Ολυμπιονικών και Πρωταθλητών μας.

Οι δημοπρασίες προσωπικών ενθυμίων Ολυμπιονικών και Πρωταθλητών μας, από τη σπουδαία καριέρα και τις αθλητικές τους επιτυχίες, γίνονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ζήσε Αθλητικά», του Υφυπουργείου Αθλητισμού και τα έσοδα κατατίθενται στον ειδικό λογαριασμό του Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας, στην Τράπεζα Πειραιώς, για την ενίσχυση του αγώνα της χώρας μας ενάντια στον κορονοϊό.

Η δημοπρασία, λοιπόν, της φανέλας του Νίκου Γκάλη, που είχε ξεκινήσει από την Μεγάλη Δευτέρα, ολοκληρώθηκε αργά χτες βράδυ, Κυριακή του Πάσχα (κάθε δημοπρασία αντικειμένου διενεργείται επί μία εβδομάδα στον ιστότοπο https://www.charityidols.com/el/) και στο τελευταίο ημίωρό της υπήρξαν αλλεπάλληλα «χτυπήματα», από δύο συλλέκτες, που εκτόξευσαν την τιμή της στις 8.500. Η προηγούμενη μεγαλύτερη τιμή σε ηλεκτρονική δημοπρασία αφορούσε και πάλι ενθύμιο του Νίκου Γκάλη (7.500 ευρώ για τα παπούτσια του το 2017)!

Εξάλλου, στο αντίστοιχα υψηλότατο ποσό των 5.000 ευρώ δημοπρατήθηκαν και τα «παγκόσμια» γάντια του Μιχάλη Ζαμπίδη! Στο ίδιο ποσό βρίσκονται ήδη τόσο η ρακέτα με την οποία ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέκτησε το ATP Finals τον περασμένο Νοέμβριο στο Λονδίνο, όσο και η εμφάνιση που φορούσε η Μαρία Σάκκαρη στο Australian Open τον Ιανουάριο, όταν έφτασε στις «16» του Grand Slam!

Οι συγκεκριμένες δημοπρασίες ολοκληρώνονται την Τρίτη του Πάσχα, μαζί με τη φανέλα «Νο14» του σπουδαίου Ντίνο Ράτζα στη θρυλική Γιουγκοπλάστικα, με την οποία κατέκτησε δύο ευρωπαϊκούς τίτλους, το ’89 και το ’90.

Σ’ αυτή τη διαδικτυακή δράση του Υφυπουργείου Αθλητισμού, έχουν προσφέρει αθλητικά τους ενθύμια, τα οποία θα δημοπρατηθούν τις προσεχείς ημέρες, μεταξύ άλλων και οι Λευτέρης Πετρούνιας, Κατερίνα Στεφανίδη, Φάνης Γκέκας μέσω του Συνδέσμου Φιλάθλων «Γαλανόλευκος Φάρος» και του μουσείου της Εθνικής Ελλάδας, Κώστας Κατσουράνης, Τάκης Φύσσας, Ντανίλο Γκαλινάρι, Πρέτραγκ Στογιάκοβιτς, Παναγιώτης Πελεκούδας.

Η αθλητική οικογένεια προσφέρει συστηματικά κάθε μέρα στο «Ζήσε Αθλητικά» με περισσότερα από 100 βιντεομηνύματα, με χρήσιμες ασκήσεις για γυμναστική στο σπίτι, με διατροφικές συμβουλές και με προτροπές για αιμοδοσία, διαμέσω του καναλιού της (https://www.youtube.com/channel/UC75zIXb1UKHGaVAVytQK8uQ/videos) αλλά και των λογαριασμών της στα social media:

Facebook: https://www.facebook.com/Ζήσε-Αθλητικά-101030408185517/?epa=SEARCH_BOX

Twitter: https://twitter.com/ziseathlitika

Instagram: https://www.instagram.com/ziseathlitika/?