Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ: ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων στην Ιαπωνία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί σε κάθε τόνο ότι η άρση των περιοριστικών μέτρων σε όλο τον πλανήτη θα πρέπει να γίνει σταδιακά.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέφρασε σήμερα την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη αύξηση των κρουσμάτων μόλυνσης από τον κορονοϊό στην Ιαπωνία.

Η χώρα αυτή πάντως δεν βρίσκεται προς το παρόν σε φάση μεγάλης κλίμακας ξεσπασμάτων της επιδημίας στην κοινότητα, επισήμανε ο Τακέσι Κασάι, επικεφαλής του τμήματος του ΠΟΥ που είναι αρμόδιο για την περιφέρεια του δυτικού Ειρηνικού, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μέσω βιντεοδιάσκεψης.

Ακόμη, ο Τακέσι Κασάι προειδοποίησε πως η όποια άρση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στους πολίτες για να επιβραδυνθεί η εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού πρέπει να είναι σταδιακή, διότι εάν τα μέτρα χαλαρώσουν υπερβολικά γρήγορα, θα υπάρξουν αναζωπυρώσεις της πανδημίας.

Τα μέτρα περιορισμού αποδεικνύονται αποτελεσματικά και ο κόσμος πρέπει να συνηθίσει αυτόν τον νέο τρόπο ζωής για να μπορέσουν οι κοινωνίες να λειτουργούν ενώ θα ελέγχεται η πανδημία, ανέφερε το στέλεχος του Οργανισμού.

Ωσότου δημιουργηθεί αποτελεσματικό και ασφαλές εμβόλιο, η διαδικασία προσαρμογής στην πανδημία αναγκαστικά θα γίνει η νέα ομαλότητα, έκρινε ο Κασάι.

Αν οι πολίτες, οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις προσαρμοστούν, ο κόσμος θα μπορέσει να προετοιμαστεί με αποτελεσματικό τρόπο για το δεύτερο κύμα της πανδημίας, συμπλήρωσε το στέλεχος του διεθνούς οργανισμού.