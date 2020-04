Life

Μια μοναδική συναυλία για γιατρούς και ασθενείς στον Ευαγγελισμό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ένα ελάχιστο «ευχαριστώ» στους χιλιάδες γιατρούς και τους νοσηλευτές μας που δίνουν ακούραστα τη γενναία μάχη εναντίον του ιού...

Μία μοναδική συναυλία έδωσαν χθες το απόγευμα τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ. Λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας, οκτώ μουσικοί από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ βρέθηκαν στο Νοσοκομείο "Ευαγγελισμός" και έδωσαν μια μικρή συναυλία με έργα Χατζιδάκι και Θεοδωράκη.

Η πρωτοβουλία αυτή ήταν ένα ελάχιστο «ευχαριστώ» της δημόσιας τηλεόρασης στους χιλιάδες γιατρούς και τους νοσηλευτές μας που δίνουν ακούραστα τη γενναία μάχη εναντίον του ιού, αλλά και μια νότα αισιοδοξίας για τους συμπολίτες μας που νοσηλεύονται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο αναφοράς και κάποιοι απ' αυτούς αντιμετωπίζουν τη μεγάλη δοκιμασία του Covid 19.

Τους οκτώ μουσικούς της ΕΡΤ διηύθυνε ο Γιώργος Αραβίδης και στο σχήμα συμμετείχαν οι: Στάθης Λασκαρίδης, Βασίλης Δήμος, Γεώργιος Κωνσταντινίδης, Ναυσικά Δέββε, Αναστάσιος Γρηγορόπουλος, Λεωνίδας Γρηγορόπουλος, Αριάδνη Πόλκα και Αριστείδης Σκληρός.

Στη συναυλία ακούστηκαν αγαπημένες μουσικές των δύο μεγάλων συνθετών μας που έγιναν γνωστές από τον ελληνικό κινηματογράφο, μεταξύ των οποίων τα: «Μην τον ρωτάς τον ουρανό», «Έλα πάρε μου τη λύπη», «Επτά τραγούδια θα σου πω» του Μάνου Χατζιδάκι, «Απρίλης», «Του μικρού βοριά», «Βάρκα στον γιαλό» του Μίκη Θεοδωράκη κ.ά.