Υγεία - Περιβάλλον

Παναγιωτακόπουλος στον ΑΝΤ1: χρειάζεται στρατηγικός σχεδιασμός για την επόμενη ημέρα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο επίκουρος Καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας και αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ έκανε λόγο για μια νίκη που κατακτήθηκε από τους Έλληνες και μίλησε για το σχέδιο άρσης των μέτρων...