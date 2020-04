Life

“Ενώπιος Ενωπίω”: η Δέσποινα Βανδή για την καριέρα της και τις μεγάλες της αγάπες (βίντεο)

Ο Ντέμης Νικολαΐδης σε μια από τις σπάνιες τηλεοπτικές του εμφανίσεις, αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο της έκανε πρόταση γάμου.

Η Δέσποινα Βανδή ήταν η καλεσμένη του Νίκου Χατζηνικολάου στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Ενώπιος Ενωπίω". Η επιτυχημένη τραγουδίστρια μίλησε για τη διαδρομή της από τη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης έως τις μεγάλες δισκογραφικές επιτυχίες.

«Τον πρώτο χρόνο στη Θεσσαλονίκη τραγουδούσα κρυφά από τους δικούς μου και φοβόμουν μην το μάθουν. Το παρατσούκλι μου ήταν Έλλη Μαρά» αποκάλυψε.

"Έκανα διάφορες δουλειές για να βοηθήσω την οικογένεια μου. Εργάστηκα και σαν γραμματέας" τόνισε.

"Οι γονείς μου ήταν πολύ αυστηροί. Όταν με ρωτούσαν όταν ήμουν μικρή τι θέλω να γίνω έλεγα ηθοποιός ή τραγουδίστρια" πρόσθεσε.

"Αυτό που έχω γίνει σήμερα το οφείλω στον Ντέμη. Είναι ένας πολύ καλός πατέρας" είπε η Δέσποινα Βανδή.

Για την απόφαση της να φύγει στην Ισπανία με τον Ντέμη Νικολαΐδη είπε "Δεν το σκέφτηκα καν, ήμουν έγκυος και το μόνο που με απασχολούσε ήταν αυτό. Όταν γεννήθηκε η Μελίνα έγινε το κέντρο της ζωής μου, άλλαξε η κοσμοθεωρία μου".

Ο σύζυγος της Ντέμης Νικολαΐδης παραχώρησε για πρώτη φορά συνέντευξη και μίλησε για την Δέσποινα, την γνωριμία και την κοινή τους πορεία ζωής.

"Αν πρέπει να περιγράψω με δυο τρεις λέξεις τη Δέσποινα θα πω πως είναι μία σπουδαία γυναίκα. Την είδα για πρώτη φορά σε αφίσα και μετά από κοντά να τραγουδάει. Την πήρα τηλέφωνο και συναντηθήκαμε έπειτα από τρεις μήνες. Μου άρεσε, ήμουν νέος, κατάλαβα πολύ γρήγορα ότι μάλλον δεν θα είναι κάτι περαστικό και πέρασαν 21 χρόνια από τότε" είπε ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής.

"Είχαμε πει ότι θα παντρευτούμε όταν θέλουμε να κάνουμε παιδί. Θυμάμαι ότι ήμουν στο γραφείο μου και η Δέσποινα μαγείρευε. Την φωνάζω, έρχεται και της λέω θέλω να παντρευτούμε. Αυτό. Χωρίς να με ταλαιπωρούσε κάποια σκέψη δεν ξέρω πώς, ήθελα να κάνω παιδί. Για το ταξίδι λόγω της μεταγραφής του στην Ατλέτικο Μαδρίτης ανέφερε ότι "παντρευτήκαμε τον Ιούνιο και εγώ έψαχνα ομάδα στο εξωτερικό. Ήταν και έγκυος αλλά δεν το ξέραμε. Γυρίζοντας τώρα πίσω, ήταν για εκείνη εντελώς αυτονόητο, δεν τέθηκε θέμα. Δεν θυμάμαι να το σκέφτηκα καν εγώ, θα πας πάμε. Τόσο απλό".

"Αυτό που θυμάμαι είναι όταν την πρωτοείδα και η γέννηση των παιδιών μας. Δύσκολες στιγμές ήταν όταν είχα αναλάβει πρόεδρος στην ΑΕΚ και έλειπα μονίμως, εκεί περάσαμε την πιο δύσκολη περίοδος μας".