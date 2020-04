Πολιτική

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: ο πρώτος λόγος στους ειδικούς για την άρση των περιοριστικών μέτρων (βίντεο)

Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για μειώσεις μισθών στο Δημόσιο και τις συντάξεις, τόνισε κατηγορηματικά ο Υπουργός Εσωτερικών.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», έκανε αναφορά στη σημερινή ημέρα μνήμης για τη Δημοκρατία, καθώς είναι επέτειος από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου το οποίο επέβαλε δικτατορία στη χώρα για επτά ολόκληρα χρόνια.

«Οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα για να διατηρούμε ισχυρή τη δημοκρατία μας. Να την κάνουμε ακόμα καλύτερη, δείχνοντας ενότητα, αλληλεγγύη, υπευθυνότητα το πολιτικό σύστημα, και συμμετοχή όλοι οι πολίτες», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος και πρόσθεσε, «Κάνω αυτήν την αναφορά και τη συνδέω με όλα όσα έχουμε ζήσει τους τελευταίους μήνες που περνάμε την κρίση του κορωνοϊού, γιατί η Ελλάδα σε αυτήν την κρίση έχει αποκτήσει νέα θετικά κεκτημένα. Οι Έλληνες έχουμε πορευθεί με ενότητα, με αλληλεγγύη, με σχέδιο.

Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός έδρασαν έγκαιρα και έβαλαν πάνω από όλα την ανθρώπινη ζωή. Επομένως αυτά που πετύχαμε αυτούς τους τελευταίους δύο μήνες πρέπει να τα κρατήσουμε ως βασικά στοιχεία για να πορευθούμε και το επόμενο διάστημα, το οποίο, μην έχει κανείς αμφιβολία, θα είναι δύσκολο. Χάρη στην πειθαρχημένη στάση όλων των Ελλήνων- γιατί αξίζουν συγχαρητήρια στην ελληνική κοινωνία για τον τρόπο που αντιμετώπισε με ωριμότητα όλη αυτήν την κατάσταση- πλησιάζουμε στην ώρα, που θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις οι οποίες σταδιακά θα μα επαναφέρουν σε μια μορφής κανονικότητα. Σταδιακά.

Σε όλη αυτήν την κρίση, η κυβέρνηση, το κράτος, κινούμαστε με βάση τις εισηγήσεις και τις συμβουλές των ειδικών λοιμωξιολόγων, υπό τον καθηγητή κ. Τσιόδρα, γιατί είναι μια κρίση που έχει καθαρά ιατρικό και υγειονομικό χαρακτήρα και οφείλουμε να ακούμε τους ειδικούς, όταν διαμορφώνονται τέτοιου είδους καταστάσεις. Άρα εκείνοι θα έχουν και τον πρώτο λόγο τη στιγμή της απόφασης».

Επισήμανε ωστόσο, ότι τις τελικές αποφάσεις θα τις λάβει ο Πρωθυπουργός, ενώ διευκρίνισε ότι για όσο ακόμη θα κρατήσει η καραντίνα θα παραμείνουν σε ισχύ τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης, αλλά και τα μέτρα διευκόλυνσης για κατηγορίες εργαζομένων. Όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, «η κυβέρνηση έχει μπροστά της εναλλακτικά σχέδια, ανάλογα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα».

Ο κ. Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στην επόμενη μέρα, είπε ότι αναμένουμε ένα βαθύ υφεσιακό κύμα, αλλά το πόσο μεγάλο θα είναι θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες, ένας εκ των οποίων θα είναι ο τουρισμός που είναι πολύ σημαντικός γα τη χώρα μας.

«Σε ό,τι αφορά την οικονομία τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Η χώρα θα δεχθεί ένα βαθύ, ένα σκληρό υφεσιακό κύμα. Θα δούμε πόσο θα είναι, γιατί έχει σχέση και με τον ακριβή χρόνο που θα μπει τέλος στην καραντίνα αλλά και με το ποίες οικονομικές δραστηριότητες θα είναι δυνατόν να αναπτυχθούν το καλοκαίρι που έρχεται. Γνωρίζουμε όλοι ότι ένα μεγάλο μέρος του ΑΕΠ προέρχεται από τον τουρισμό και τις υπηρεσίες που συνδέονται με τον τουρισμό. Ο οποίος θα δεχθεί ένα πολύ βαρύ πλήγμα καθώς είναι ερώτημα τι δυνατότητες θα υπάρξουν και αν θα επιτραπούν τα αεροπορικά ταξίδια κλπ.

Η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης της οικονομίας, γιατί η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη από ανασυγκρότηση. Ο Πρωθυπουργός, μαζί με άλλους οκτώ ηγέτες, δίνει μάχη στα ευρωπαϊκά fora, προκειμένου να υπάρξουν ακόμα καλύτερες διευκολύνσεις στο ευρωπαϊκό πεδίο και πιστεύω ότι όλοι μαζί, με δημιουργικότητα και ενότητα θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για ενδεχόμενο μείωσης μισθών και συντάξεων ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει σχέδιο μείωσης μισθών και συντάξεων.

«Βγαίνουμε από αυτήν την κρίση με πολύ μεγάλες επιτυχίες και στον τομέα της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών», είπε ο υπουργός Εσωτερικών επισημαίνοντας ότι αυτήν τη στιγμή το 1/3 των δημοσίων υπαλλήλων εργάζεται με τηλεργασία. Ανήγγειλε δε ότι τις επόμενες δέκα ημέρες πρόκειται να γίνει πραγματικότητα και η ψηφιακή υπογραφή σε όλη την κλίμακα της ιεραρχίας του υπουργείου Εσωτερικών, «και αυτά είναι βήματα που εξυπηρετούν τους πολίτες», σημείωσε.

Τέλος ο κ Θεοδωρικάκος, διάψευσε κατηγορηματικά ότι υπάρχει ενδεχόμενος για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, όπως άλλωστε έχει δηλώσει και ο Πρωθυπουργός.

«Όταν εξελέγη πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρόταγμα που ο ίδιος είχε θέσει αλλά και αυτό που οι Έλληνες ήθελαν από εκείνον ήταν να ξαναφέρει μια κανονική ζωή στην Ελλάδα και να ξαναπάει γρήγορα μπροστά την οικονομία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε μια πολύ σκληρή και μεθοδική δουλειά με μειώσεις φόρων και προσέλκυση επενδύσεων η οποία είχε αρχίσει ήδη να έχει αποτελέσματα. Αυτούς τους τρεις μήνες ο πρωθυπουργός απέδειξε ότι μπορούσε να ανταπεξέλθει σε μια διπλή κρίση: Απέναντι στους μετανάστες και στην απειλή των συνόρων μας στον Έβρο και απέναντι στην πρωτοφανή κρίση του κοωρονοϊού.

Έχει ένα ισχυρό απόθεμα εμπιστοσύνης στην ελληνική κοινωνία. Ποιος ο λόγος να σκέφτεται κανείς εκλογές; Έχουμε σχέδιο, έχουμε την αυτοπεποίθηση, έχουμε τον ισχυρό πρωθυπουργό που έχει ανάγκη η χώρα, και είμαστε σίγουροι ότι ενωμένοι, με σκληρή δουλειά και με καινούργιες σκέψεις και ιδέες θα ανταπεξέλθουμε σε αυτήν την κρίση. Άρα επιμένω σε αυτά που είπε ο πρωθυπουργός στην προχθεσινή του συνέντευξη. Δεν υπάρχει κανένα θέμα πρόωρων εκλογών», είπε ο υπουργός Εσωτερικών.