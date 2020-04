Κόσμος

Κορονοϊός: Εγκαίνια νοσοκομείου από τον Ερντογάν (εικόνες)

Ένα από τα τρία νοσοκομεία που κατασκευάζονται στην Κωνσταντινούπολη εγκαινίασε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Νοσοκομείο 2.600 κλινών εγκαινίασε ο Ταγίπ Ερντογάν τη Δευτέρα, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η κατασκευή του δημόσιου νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη επισπεύτηκε λόγω της πανδημίας.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας είπε ότι το νοσοκομείο έλαβε και 100 αναπνευστήρες, τουρκικής κατασκευής, οι οποίοι επίσης φτιάχτηκαν γρηγορότερα με στόχο την καλύτερη διαχείριση της κρίσης του κορονοϊού.

Μέρος του νέου νοσοκομείου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργικότητα στις 20 Μαΐου.

Η κυβέρνηση κατασκευάζει παράλληλα, δύο ακόμα νοσοκομεία στην Κωνσταντινούπολη, ένα εκ των οποίων κοντά στο κλειστό πλέον, αεροδρόμιο Ατατούρκ.

Η πορεία του κορονοϊού στην Τουρκία έχει ξεφύγει, με τη γειτονική χώρα να ξεπερνά σε κρούσματα τόσο την Κίνα, όσο και το γειτονικό της Ιράν.