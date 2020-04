Τεχνολογία - Επιστήμη

Λυρίδες: Η πρώτη βροχή από “πεφταστέρια” για την άνοιξη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Κορυφώνεται η βροχή από «πεφταστέρια», με τον φεγγάρι να μας…κάνει τη χάρη.

Οι Λυρίδες, η πρώτη βροχή από «πεφταστέρια» της άνοιξης, θα κορυφωθούν στον ουρανό του βορείου ημισφαιρίου, συνεπώς και της Ελλάδας, απόψε και αύριο το βράδυ.

Ο ουρανός θα είναι αρκετά σκοτεινός καθώς υπάρχει Νέα Σελήνη και η προηγούμενη πανσέληνος είχε συμβεί στις 8 Απριλίου, γεγονός που θα διευκολύνει τις παρατηρήσεις, εφόσον όμως είναι και ο ουρανός ανέφελος, κάτι όχι βέβαιο.

Οι Λυρίδες θεωρούνται μια μέση «βροχή» και στο αποκορύφωμά τους υπολογίζεται ότι εισέρχονται στη γήινη ατμόσφαιρα και πυρακτώνονται μέχρι 20 μετέωρα ανά ώρα με ταχύτητα έως 50 χιλιομέτρων. Μερικές φορές δημιουργούν φωτεινά πεφταστέρια με μακριές ουρές που παραμένουν ορατές οπουδήποτε στον ουρανό επί αρκετά δευτερόλεπτα. Κάποιες χρονιές, τα «πεφταστέρια» τους έφθασαν ακόμη και τα 100 ανά ώρα.

Η συγκεκριμένη βροχή διαττόντων, η οποία καταγράφηκε για πρώτη φορά το 687 π.Χ. από τους Κινέζους, φαινομενικά προέρχεται από τον αστερισμό της Λύρας, από όπου πήρε το όνομά της, και ιδίως από τον αστέρα Βέγα(Άλφα Λύρας), ο οποίος είναι το πιο λαμπρό άστρο του συγκεκριμένου αστερισμού και το δεύτερο φωτεινότερο άστρο του νυχτερινού ουρανού του βορείου ημισφαιρίου.

Η πραγματική όμως πηγή προέλευσης είναι ο κομήτης C/1861 G1 «Θάτσερ», τον οποίο ανακάλυψε το 1861 ο αμερικανός Α.Θάτσερ. Ο κομήτης αφήνει στο πέρασμά του μια μακριά ουρά σκόνης και σωματιδίων, η οποία διασταυρώνεται κάθε χρόνο με την τροχιά του πλανήτη μας. Ο κομήτης θα ξαναπεράσει πολύ κοντά από τη Γη το 2276, καθώς η τροχιά του γύρω από τον Ήλιο διαρκεί περίπου 415 χρόνια.

Τα απομεινάρια από την ουρά του κομήτη, μετά το τελευταίο κοντινό πέρασμά του κατά τον 19ο αιώνα, αιωρούνται ακόμα στο διάστημα και συνεχίζουν να προκαλούν τη «βροχή» των Λυρίδων κάθε χρόνο.