Οικονομία

Συντάξεις: Πότε και πώς θα γίνουν οι πληρωμές του Μαΐου

Μέτρα για την αποφυγή συνωστισμού στα γκισέ και τα ΑΤΜ. Δείτε αναλυτικά πώς θα γίνουν οι πληρωμές και πότε.

Από αύριο, ξεκινάει η προπληρωμή των συντάξεων του μηνός Μαΐου 2020, μετά την τροποποίηση του προγράμματος που αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), για την ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των συνταξιούχων και την αποφυγή συνωστισμού στα τραπεζικά καταστήματα και στα ΑΤΜ, λόγω του κορονοϊού.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, οι ημερομηνίες προπληρωμής των συντάξεων του μηνός Μαΐου 2020 είναι οι εξής:

- Οι συντάξεις των "μισθωτών", (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ. ΕΤΑΤ, τράπεζες και ΟΤΕ), θα καταβληθούν:

Στις 22 Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη, για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.

Στις 24 Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή, για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.

- Οι συντάξεις των μη-μισθωτών, (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), θα καταβληθούν στις 27 Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα.

- Οι συντάξεις του Δημοσίου, του τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ, θα καταβληθούν στις 29 Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη.