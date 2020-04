Πολιτική

Οικονόμου στον ΑΝΤ1: έχουμε επεξεργαστεί μέτρα για επιστροφή στην κανονικότητα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη μίλησε για την επόμενη ημέρα, τις παρεμβάσεις της ΕΛΑΣ το Πάσχα και την πειθαρχία που επέδειξαν οι Έλληνες.

Την ικανοποίησή του για τη στάση των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της εορτής του Πάσχα εξέφρασε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρης Οικονόμου.

Μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” τόνισε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πειθάρχησε στα μέτρα κατά τη διάρκεια των γιορτών. “Ήταν λίγες οι παρεμβάσεις από την ΕΛΑΣ” είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Οικονόμου τόνισε ωστόσο ότι ο δρόμος είναι μεγάλος και χρειάζεται υπομονή!

Όσον αφορά στην επόμενη ημέρα, δήλωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει τώρα την σταδιακή άρση των μέτρων, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις 27 Απριλίου.

“Έχουμε ήδη επεξεργαστεί μέτρα για την επιστροφή στην κανονικότητα” πρόσθεσε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη.