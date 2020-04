Κόσμος

Ο κορονοϊός συνεχίζει να σκορπά τον θάνατο στη Γερμανία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τα θύματα από την πανδημία ξεπέρασαν πλέον τα 4.500 και τα κρούσματα τις 150.000.

Ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 194 το τελευταίο 24ωρο, με τον αριθμό των νεκρών στη χώρα να ανέρχεται πλέον σε 4.598 συνολικά, δείχνουν τα δεδομένα που συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί καθημερινά στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Robert Koch-Institut.

Ο αριθμός των ασθενών που υπέκυψαν από χθες στην ασθένεια COVID-19 είναι αρκετά υψηλότερος από αυτόν που καταγραφόταν την προηγουμένη (110).

Παράλληλα, ο αριθμός των νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αυξήθηκε κατά 1.785 το τελευταίο 24ωρο, με το άθροισμα των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί από τον SARS-CoV-2 να ανέρχεται πλέον σε 143.457, κατά τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ. Χθες Δευτέρα, το ινστιτούτο κατέγραφε δέκα λιγότερα κρούσματα (1.775).