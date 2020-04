Υγεία - Περιβάλλον

Σκουτέλης στον ΑΝΤ1: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για άρση των μέτρων (βίντεο)

Τα μέτρα θα είναι «on-off», είπε ο λοιμωξιολόγος και εξέφρασε το θαυμασμό του για την πειθαρχία των Ελλήνων. Η «χρυσή τομή» για την άρση των μέτρων. Τι θα γίνει με τις διακοπές.