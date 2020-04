Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Λος Άντζελες: φόβοι για κρούσματα 40 φορές περισσότερα από τα επιβεβαιωμένα

Εντυπωσιακά τα ευρήματα της επιδημιολογικής μελέτης. Τι δείχνουν για το ποσοστό θνησιμότητας από την πανδημία.

Περίπου το 4,1% των ενήλικων που ελέγχθηκαν για τον κορονοϊό βρέθηκαν θετικοί στο τεστ αντισωμάτων σε έρευνα που διεξήχθη στους κατοίκους της κομητείας του Λος Άντζελες, ανακοίνωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι, κάτι που υπονοεί ότι το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από την covid-19 ενδέχεται να είναι 40 φορές μεγαλύτερο από τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

Τα τεστ αντισωμάτων, που διενεργήθηκαν από ερευνητές του πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας, σε 863 ανθρώπους υποδεικνύουν ότι το ποσοστό θνησιμότητας από την πανδημία είναι ίσως μικρότερο από αυτό που πιστεύεται, αλλά επίσης ότι η ασθένεια ίσως μεταδίδεται περισσότερο από ανθρώπους που δεν εμφανίζουν συμπτώματα.

“Δεν γνωρίζαμε την πραγματική εξάπλωση της covid-19 στην κοινότητά μας διότι είχαμε κάνει τεστ μόνο σε ανθρώπους με συμπτώματα και διότι η διαθεσιμότητα των τεστ ήταν περιορισμένη”, επεσήμανε ο Νιράζ Σουντ, καθηγητής δημόσιας πολιτικής στο πανεπιστήμιο.

“Οι εκτιμήσεις επίσης υποδεικνύουν ότι θα πρέπει να τροποποιήσουμε το επιδημιολογικό μοντέλο της ασθένειας και να επανεξετάσουμε τις στρατηγικές δημόσιας υγείας”, πρόσθεσε ο Σουντ.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής δημοσιεύθηκαν την ώρα που η αποτελεσματικότητα των τεστ αντισωμάτων βρίσκεται υπό εξέταση.

Αντίστοιχη έρευνα που διεξήχθη την προηγούμενη εβδομάδα στην κομητεία Σάντα Κλάρα από ερευνητή του Στάνφορντ δέχθηκε επικρίσεις για τη μεθοδολογία της και το δείγμα που χρησιμοποίησε.

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο δήλωσε την Κυριακή ότι υγειονομικοί αξιωματούχοι θα ξεκινήσουν να διεξάγουν τεστ αντισωμάτων σε όλη την πολιτεία σε δείγμα 3.000 ανθρώπων.