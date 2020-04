Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: αύξηση των θανάτων στην Ελλάδα

Μακραίνει η λίστα των νεκρών από την πανδημία στη χώρα μας. Ο επίσημος απολογισμός για τα κρούσματα. Σοκάρει η ηλικία του 119ου θύματος.

Ένας άνδρας 35 ετών έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό και κατέληξε στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, στη Θεσσαλονίκη, το πρωί της Τρίτης του Πάσχα. Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι ο άνδρας δεν είχε υποκείμενα νοσήματα.

Παράλληλα, ένας άνδρας 75 ετών, που νοσηλευόταν με υποκείμενα νοσήματα στον Ευαγγελισμό, κατέληξε σήμερα σε ηλικία 75 ετών.

Έτσι, η χώρα μας μετρά 119 νεκρούς από κορονοϊό, αφού τη Δευτέρα, λίγο μετά την επίσημη ενημέρωση από τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα που έκανε λόγο για 116 νεκρούς, κατέληξε άνδρας που νοσηλευόταν με υποκείμενα νοσήματα στο ΑΧΕΠΑ, στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν δέκα νέα κρούσματα του νέου κορονοϊού στη χώρα μας, απολογισμός για τις προηγούμενες 48ώρες, με το συνολικό αριθμό των κρουσμάτων να φτάνει σε 2245, μεταξύ 54.344 κλινικών δειγμάτων έχουν ελεγχθεί μέχρι σήμερα.

Η μείωση της καμπύλης των νέων κρουσμάτων φέρνει ένα βήμα πιο κοντά την άρση των περιοριστικών μέτρων, με το κυβερνητικό επιτελείο να εξετάζει μια σειρά από μέτρα για τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, εφόσον βέβαια δεν υπάρξει κάποια ανατροπή της πορείας της πανδημίας.