Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για πραξικόπημα 21ης Απριλίου: δεν ξεχνάμε τα εγκλήματα της χούντας

Το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ για την επέτειο συμπλήρωσης 53 χρόνων από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967.

«Δεν ξεχνάμε τα εγκλήματα του στρατιωτικού καθεστώτος, δεν ξεχνάμε τις διώξεις, τις φυλακίσεις, τις εξορίες, τις δολοφονίες. Τα οικονομικά εγκλήματα και σκάνδαλα της χούντας», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη συμπλήρωση 53 χρόνων από το «αμερικανοκίνητο πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967 που επέβαλε μια σκληρή επταετή δικτατορία και οδήγησε στην προδοσία της Κύπρου».

«Ούτε ξεχνάμε», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, «ότι στη σκοτεινή εκείνη περίοδο, πλήθος αριστερών και δημοκρατικών συμπατριωτών μας δεν «κοίταξαν τη δουλειά τους», δεν υποτάχθηκαν στην τυραννική εξουσία, αλλά διακινδυνεύοντας την ασφάλεια και τη ζωή τους, επέλεξαν να αγωνιστούν για την ελευθερία και τη δημοκρατία».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει ότι «σήμερα, εν μέσω μιας πρωτοφανούς κρίσης που δοκιμάζει τις αντοχές της κοινωνίας μας σε όλα τα επίπεδα, το δικό τους παράδειγμα μας δείχνει το δρόμο».

Ειδικότερα τονίζει ότι «αγωνιζόμαστε για να έχουν όλοι πρόσβαση στη δημόσια υγεία, για να μην κατεδαφιστούν οι κοινωνικές ελευθερίες και τα εργασιακά δικαιώματα με πρόσχημα την πανδημία». Επίσης υπογραμμίζει ότι «προτάσσουμε την κοινωνική αλληλεγγύη, το συλλογικό μας αγώνα για να κρατήσουμε την κοινωνία όρθια», για να σημειώσει: «Αυτός είναι ο δικός μας φόρος τιμής στους αντιδικτατορικούς αγωνιστές».