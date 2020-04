Αθλητικά

ΠΑΟΚ: σύλληψη και πρόστιμα για τη συγκέντρωση στην Τούμπα

Ένταση προκλήθηκε έξω από το γήπεδο της Τούμπας, ανάμεσα στην αστυνομία και οπαδούς του ΠΑΟΚ, που συγκεντρώθηκαν στο σημείο με αφορμή τα 94α γενέθλια του συλλόγου...

Με μία σύλληψη και τον καταλογισμό αρκετών προστίμων για άσκοπη μετακίνηση έληξε η ένταση που δημιουργήθηκε χθες το βράδυ, έξω από το γήπεδο της Τούμπας, ανάμεσα σε οπαδούς του ΠΑΟΚ, που συγκεντρώθηκαν στο σημείο με αφορμή τα 94α γενέθλια του συλλόγου και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες επενέβησαν για την τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε συστάσεις προς τους δεκάδες οπαδούς που φώναζαν συνθήματα για την αγαπημένη τους ομάδα, ενώ στην περιοχή έφτασαν και δυνάμεις των ΜΑΤ για την τήρηση των μέτρων. Λίγη ώρα αργότερα, η κατάσταση εκτονώθηκε και οι συγκεντρωθέντες διαλύθηκαν.

Όπως ανακοινώθηκε, έγιναν πέντε προσαγωγές, από τις οποίες μία μετατράπηκε σε σύλληψη. Πρόκειται για 39χρονο που φέρεται να αρνήθηκε να υποβληθεί σε αστυνομικό έλεγχο και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και αντίσταση.