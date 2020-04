Κοινωνία

Κατήγγειλε ότι τη λήστεψαν και τη βίασαν κατ΄ εξακολούθηση

Τι είπε η γυναίκα για τον εφιάλτη που φέρεται να έζησε στα χέρια των δυο βασανιστών της.

Μια 65χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι δυο άντρες τη λήστεψαν και τη βίασαν σε περιοχή της νότιας Ηλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, η 65χρονη κατήγγειλε ότι δύο άνδρες μπήκαν στο σπίτι της τα ξημερώματα της Δευτέρας και απειλώντας την ότι θα την κάψουν, τη λήστεψαν και τη βίασαν κατ’ εξακολούθηση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι της άρπαξαν το ποσό των 200-250 ευρώ και με τις απειλές κατάφεραν να της πάρουν την κάρτα ανάληψης και να την εξαναγκάσουν να τους πει το PIN.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η 65χρονη μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών για ιατροδικαστική εξέταση.