Κόσμος

Γιαγιά 106 ετών νίκησε τον κορονοϊό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η υπερήλικας βρέθηκε θετική στον κορονοϊό στα τέλη Μαρτίου, έδωσε τη μάχη και βγήκε νικήτρια!

Ελπίδα και θάρρος σε όσους έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό δίνει μια γυναίκα 106 ετών στη Σλοβενία, η οποία νόσησε από τον ιό και κατάφερε να βγει νικήτρια από τη «μάχη» που έδωσε για να κρατηθεί στη ζωή.

Η Άνγκελα Όγκουλιν, ένοικος του γηροκομείου «Μέτλικα» στη Σλοβενία έκανε υπερήφανους όλους όσοι στάθηκαν δίπλα της στη διάρκεια του αγώνα που έδινε ενάντια στον ιό και σκόρπισε χαμόγελα παντού.

Η υπερήλικας βρέθηκε θετική στον κορονοϊό στα τέλη Μαρτίου. «Κάθε φορά που χτυπούσε το τηλέφωνο, σκεφτόμασταν τα χειρότερα», λέει η νύφη της, Μαρίγια. Τα καλά νέα έφτασαν στην οικογένεια πριν από δέκα ημέρες και πλέον όλοι τους είναι χαρούμενοι και ανυπομονούν να τη σφίξουν στην αγκαλιά τους, όταν αρθούν οι περιορισμοί.

Η ίδια ευχαρίστησε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που τάθηκαν δίπλα της και δήλωσε πως λαχταρά να αγκαλιάσει τα τρία της παιδιά και περισσότερο απ' όλους τα επτά εγγόνια, δεκατέσσερα δισέγγονα και έντεκα τρισέγγονά της.