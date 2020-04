Οικονομία

Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: δύσκολα θα βγει “λευκός καπνός” για την οικονομική αντιμετώπιση του κορονοϊού

Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία και Σουηδία, εξακολουθούν να αρνούνται την αμοιβαιοποίηση του χρέους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.

Οι ηγέτες της ΕΕ δεν αναμένεται την Πέμπτη στην σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιήσουν μέσω τηλεδιάσκεψης να λάβουν τελικές αποφάσεις για το πώς ακριβώς θα χρηματοδοτηθεί η οικονομική ανάκαμψη των χωρών μελών από την πανδημία του νέου κορονοϊού, δήλωσαν διπλωμάτες και αξιωματούχοι στο Reuters.

Στη διάρκεια προπαρασκευαστικής συζήτησης με τους πρεσβευτές των κρατών μελών στην ΕΕ χθες Δευτέρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτίμησε ότι η πανδημία Covid-19 μπορεί να εξαλείψει έως και το ένα δέκατο της οικονομικής παραγωγής της ηπείρου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε προς τους απεσταλμένους των 27 χωρών μελών της ΕΕ ότι θέλει να χρηματοδοτήσει ένα νέο ταμείο ανάκαμψης μέσω αυξημένου περιθωρίου στον επόμενο κοινό προϋπολογισμό της ΕΕ, δήλωσαν σήμερα οι πηγές αυτές, οι οποίες μετείχαν στην συζήτηση που έγινε κεκλεισμένων των θυρών ή ενημερώθηκαν γι' αυτήν.

Καθώς ο προϋπολογισμός καλύπτει την περίοδο 2021-27, η Επιτροπή θα ζητήσει μια προσωρινή αύξηση για την περίοδο 2021-22 των εγγυήσεων από τα κράτη μέλη για τους "ίδιους πόρους" του προϋπολογισμού της ΕΕ και ως εκ τούτου το περιθώριο για να επιτραπεί στην Κομισιόν να συγκεντρώσει περισσότερα χρήματα έναντι αυτού.

Οι εκπρόσωποι χωρών, όπως η Αυστρία, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σουηδία, που ανήκουν στον συντηρητικό δημοσιονομικά βορρά που έχει αντιταχθεί μέχρι στιγμής σθεναρά σε οποιαδήποτε μορφή αμοιβαιοποίησης του χρέους στην ΕΕ, δήλωσαν κατά την συνάντηση ότι ένα τέτοιο ταμείο για την ανάκαμψη θα πρέπει να είναι προσωρινό.