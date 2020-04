Παράξενα

Ο κορονοϊός… μετέτρεψε μπαρ σε μανάβικο (βίντεο)

Την απόφαση να μην καθίσουν με «σταυρωμένα χέρια» εν μέσω πανδημίας πήραν ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι σε μπαρ.

Χωρίς τους συνήθεις πελάτες τους, οι ιδιοκτήτες και οι υπάλληλοι ενός μπαρ στη Νέα Υόρκη, χρειάστηκε να λάβουν δραστικές αποφάσεις για την επιβίωσή τους.

Η επιδημία του κορονοϊού έχει κλείσει όλες τις επιχειρήσεις γύρω τους κι εκείνοι είδαν ότι η γειτονιά τους είχε ανάγκες, ενώ οι ίδιοι είχαν ανάγκη από δουλειά.

Έτσι, μάζεψαν τα τραπέζια και τις καρέκλες και εκμεταλλεύτηκαν τα ράφια και τα ψυγεία του μπαρ τους, το οποίο μετέτρεψαν σε μανάβικο.

Εκμεταλλευόμενοι τους προμηθευτές τους, παραγγέλνουν κέτσαπ αντί για κοκτέιλ, ψωμί αντί για μπίρα και απορρυπαντικά αντί για κρασί.

Πολύ αυξημένη ζήτηση υπάρχει φυσικά, σε χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες και αντισηπτικό.

Παράλληλα, οι πελάτες μπορούν να πάρουν και ένα ποτό ή ένα κοκτέιλ, μετά τα ψώνια τους, αφού το μπαρ είναι ακόμα σε λειτουργία.

«Δε θα γίνουμε πλούσιοι, απλώς κρατάμε ανοικτές τις πόρτες μας και ελπίζουμε ότι θα κρατήσουμε και ζωντανή την παρουσία μας», είπε ένας από τους εργαζόμενους.