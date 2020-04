Υγεία - Περιβάλλον

Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1: Να δίνουμε μάχη για το περιβάλλον, είναι το “σπίτι” μας (βίντεο)

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος ο Κωστής Χατζηδάκης μιλά στην εκπομπή «Το Πρωινό» την επίδραση της καραντίνας στην ατμόσφαιρα και το περιβάλλον.