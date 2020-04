Συνταγές

Εκμέκ με τσουρέκι και κρέμα βανίλιας από τον Βασίλη Καλλίδη

Ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό» μας δείχνει τρόπο να εκμεταλλευτούμε το τσουρέκι που έμεινε από το Πάσχα, κάνοντάς το ακόμα πιο νόστιμο.