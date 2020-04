Οικονομία

Βρούτσης για τα αναδρομικά των συνταξιούχων: σεβαστή κάθε απόφαση της Δικαιοσύνης

Προς υπογραφή η απόφαση για τη χορήγηση του επιδόματος των 800 ευρώ σε 160.000 νέους δικαιούχους.

Προς υπογραφή είναι η υπουργική απόφαση με την οποία επεκτείνεται η χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, σε 160.000 νέους δικαιούχους, όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ.

«Η κυβέρνηση έχει δείξει την ευαισθησία της, καθώς παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη των πραγμάτων, λόγω του κορονοϊού και διευρύνει την περίμετρο κάλυψης κοινωνικών κατηγοριών και ομάδων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με την απόφαση που αναμένεται για τα αναδρομικά των συνταξιούχων, ο κ. Βρούτσης σημείωσε ότι η κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας έχουν αποδείξει τον απόλυτο σεβασμό και προσήλωση στις δικαστικές αποφάσεις.

«Έτσι και τώρα, θα σεβαστούμε απόλυτα την οποιαδήποτε δικαστική απόφαση και η όποια καταβολή των χρημάτων θα γίνει στη βάση της οικονομικής και δημοσιονομικής δυνατότητας της χώρας. Είμαστε μία ευνομούμενη χώρα, που σέβεται τη δικαιοσύνη. Δεν θα παρεκκλίνουμε από αυτήν την αρχή, το αποδείξαμε και με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση με την οποία κλείσαμε για πάντα τις αντισυνταγματικότητες του ΣΥΡΙΖΑ-Κατρούγκαλου», τόνισε ο υπουργός Εργασίας.

Σχετικά με την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ στους μακροχρόνια ανέργους, ο κ. Βρούτσης υπογράμμισε ότι η εξαγγελία του πρωθυπουργού για τους μακροχρόνια ανέργους δείχνει την ευαισθησία της κυβέρνησης γι' αυτούς τους πολίτες. «Πρόκειται για 168.000 μακροχρόνια ανέργους. Η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα ξεκινήσει, αφού γίνει η υποβολή για το ΙΒΑΝ από τις 23 Απριλίου έως και τις 3 Μαΐου. Όσοι υποβάλλουν αίτημα στην πλατφόρμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) από τις 23 Απριλίου μέχρι και τις 3 Μαΐου, θα λάβουν, μετά από δύο ημέρες, τα 400 ευρώ» διευκρίνισε.

Ερωτηθείς για το ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον κορονοϊό, ο υπουργός Εργασίας απάντησε, μεταξύ άλλων, «Η κριτική είναι χωρίς περιεχόμενο. Εμείς αποφασίσαμε να χρηματοδοτήσουμε με απόλυτο σεβασμό τις επιστημονικές κατηγορίες, την επιστημονική κατάρτιση των οποίων σέβομαι, αλλά έπρεπε μέσα στην κρίσιμη στιγμή να αξιοποιηθούν ευρωπαϊκοί πόροι.

Εφαρμόσαμε τη διαδικασία της τηλεκατάρτισης, η οποία έγινε με απόλυτα διαφανή τρόπο. Η επιλογή των 399 ΚΕΚ δεν έγινε από το υπουργείο Εργασίας, αλλά είναι πιστοποιημένοι φορείς από το υπουργείο Παιδείας. Και το voucher και οι πιστοποιημένοι φορείς είναι διαδικασίες που ακολουθούνται απαρέγκλιτα από το 2011». Τόνισε δε ότι, την Πέμπτη είναι προγραμματισμένο να πληρωθούν 85.000 επιστήμονες.