Κοινωνία

Κορονοϊός: συναγερμός για αυξημένα κρούσματα στο Κρανίδι

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Λόγω αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου, μεταβαίνουν στη δομή ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και κλιμάκιο του ΕΟΔΥ.

Συναγερμός έχει σημάνει στη δομή μεταναστών στο Κρανίδι Αργολίδας, εκεί όπου χθες εντοπίστηκε θετική μία έγκυος γυναίκα, η οποία διαμένει χωρίς συμπτώματα και σε πλήρη υγειονομική απομόνωση στο δωμάτιο της.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 152 κρούσματα του Covid-19 ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των 470 δειγμάτων που ελήφθησαν από τους ωφελούμενους και τους εργαζόμενους στη δομή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Μεταξύ των επιβεβαιώμενων κρουσμάτων είναι ένας εργαζόμενος στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, καθώς και ένας υπάλληλος του ξενοδχείου.

Λόγω του αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου, έφθασαν στη δομή ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς μαζί με τον Γενικό Γραμματέα υποδοχής αιτούντων άσυλο, Εμμανουήλ Λογοθέτη, τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ, Παναγιώτη Αρκουμενέα, καθώς και κλιμάκιο της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας και του ΕΟΔΥ.

"Δεν υπάρχει λόγος πανικού. Ο,τι πρέπει να γίνει θα γίνει με βάση το πρωτόκολλο", είπε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς από το Κρανίδι.

Αυτή την ώρα πραγματοποιείται σύσκεψη στο Δημαρχείο Ερμιόνης στο Κρανίδι με την συμμετοχή του δημάρχου Γιάννη Γεωργόπουλου και του Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, προκειμένου να γίνει η εκτίμηση της κατάστασης και θα ανακοινωθούν περαιτέρω μέτρα. Την ίδια ώρα, διενεργείται σύσκεψη στο υπουργείο Υγείας, υπό τον Βασίλη Κικίλια, εν αναμονή της σύσκεψης που γίνεται επί τόπου στο Κρανίδι.

Η δομή έχει τεθεί σε αποκλεισμό και σήμερα αναμένονταν τα αποτελέσματα των ελέγχων στους 470 πρόσφυγες και μετανάστες, που διαμένουν σε ξενοδοχείο της δομής, στο Κρανίδι, όπως και στους εργαζόμενους σε αυτό, που πραγματοποίησε κλιμάκιο του ΕΟΔΥ.