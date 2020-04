Πολιτική

ΥΠΕΞ σε Τουρκία: η εμμονή σε παραβατικές συμπεριφορές δεν παράγει δίκαιο

Σεβασμό στο διεθνές δίκαιο ζητεί για ακόμα μία φορά από την Τουρκία η Ελλάδα, λίγο αφού το τουρκικό γεωτρύπανο έφτασε στην κυπριακή ΑΟΖ.

Να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο και να μην εμμένει σε παραβατικές συμπεριφορές καλεί την Τουρκία το υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του και καταδικάζει την εξαγγελθείσα παράνομη γεώτρηση εντός της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τη νέα εξαγγελθείσα παράνομη γεώτρηση της Τουρκίας εντός της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και μάλιστα σε οικόπεδα που έχουν αδειοδοτηθεί διά μέσου των νομίμων προβλεπόμενων διαδικασιών σε ευρωπαϊκές ενεργειακές εταιρείες», σημειώνει η ανακοίνωση, στην οποία υπογραμμίζεται: «Πρόκειται για μια ακόμη πρόκληση που περιφρονεί τις εκκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεθνούς Κοινότητας για σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιβεβαιώνει δε, για πολλοστή φορά, τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας, καθώς και τον χαρακτηρισμό της ως τον κατεξοχήν παραβάτη του Διεθνούς Δικαίου στην περιοχή».

Και καταλήγει η ανακοίνωσή του υπουργείου Εξωτερικών: «Υπενθυμίζουμε ότι η επανάληψη και η εμμονή σε παραβατικές συμπεριφορές δεν παράγουν δίκαιο, ούτε δημιουργούν τετελεσμένα. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση και απόλυτη αλληλεγγύη μας στην Κυπριακή Δημοκρατία και καλούμε εκ νέου την Τουρκία να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο και να αποστεί από ενέργειες που υπονομεύουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην κοινή μας γειτονιά».

Η Βρετανία καταδικάζει τις τουρκικές προκλήσεις στην Κύπρο

Το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξε ξεκάθαρο εξ αρχής ότι αποδοκιμάζει τις τουρκικές γεωτρήσεις στα ύδατα γύρω από την Κύπρο, ενώ συνεχίζει να ζητά αποκλιμάκωση, δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, Εκπρόσωπος της Βρετανικής Ύπατης Αρμοστείας στην Κύπρο.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δηλώσει με συνέπεια τη στήριξη στα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας να εκμεταλλεύεται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στην διεθνώς συμφωνημένη αποκλειστική οικονομική ζώνη της» πρόσθεσε, απαντώντας σε ερώτηση για την κάθοδο του τουρκικού πλοίου-γεωτρύπανου «Γιαβούζ» στην κυπριακή ΑΟΖ και τη νέα εξαγγελθείσα παράνομη γεώτρηση.

«Πιστεύουμε ότι ο πιο διαρκής τρόπος επίλυσης δύσκολων ζητημάτων, όπως αυτό, είναι η επίτευξη μιας λύσης του Κυπριακού» ανέφερε, εκφράζοντας την ενθάρρυνση προς όλα τα μέρη να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

«Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της Κύπρου πρέπει να αναπτυχθούν προς όφελος όλων των Κυπρίων», καταλήγει ο Εκπρόσωπος της Βρετανικής Ύπατης Αρμοστείας.