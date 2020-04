Οικονομία

Θεοχάρης: βαδίζουμε σε τουριστική περίοδο 3 μηνών

Τι είναι το «υγειονομικό διαβατήριο» με το οποίο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι οι τουρίστες εξωτερικού και πως θα το αποκτούν.

Σε τουριστική περίοδο 3 μηνών φαίνεται πως βαδίζει ο ελληνικός τουρισμός, όπως τόνισε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης επισημαίνοντας, ότι ο Ιούλιος, ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος , θα σηκώσουν το βάρος της τουριστικής χρονιάς εφέτος. Βέβαια συμπλήρωσε, ότι υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις και για επέκταση της περιόδου τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο. Προϋπόθεση των παραπάνω είναι φυσικά να μην υπάρξουν απρόοπτες εξελίξεις στο μέτωπο του κορονοΪού.

Το μεγάλο ωστόσο στοίχημα της εξέλιξης της τουριστικής χρονιάς είναι η ασφαλής είσοδος και έξοδος των επισκεπτών μας στην Ελλάδα και για το λόγο αυτό προωθείται το "υγειονομικό διαβατήριο", όπως ανάφερε ο υπουργός μιλώντας στον ΣΚΑΪ, προκειμένου να περιγράψει μια μεθοδολογία "ασφαλούς εισόδου", όπως είπε.

Προς την κατεύθυνση αυτή ο κ. Θεοχάρης ανάφερε, ότι γίνεται διαβούλευση στην ΕΕ προκειμένου σε κάθε ευρωπαίο πολίτη που θα θέλει να ταξιδεύσει να του γίνεται ένα αξιόπιστο τεστ για την ανίχνευση του κορονοϊού. Μάλιστα εξήγησε ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται στη χώρα εκκίνησης των διακοπών. Αν για παράδειγμα πρόκειται για έναν Γερμανό επισκέπτη, αυτό το τεστ θα γίνεται στην Γερμανία προτού έλθει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα τον πρώτο λόγο στο μέτωπο των τεστ θα έχει ο ΕΟΔΥ, όπως αναφέρθηκε.

Ο υπουργός αφού ανάφερε, ότι ένα από τα μοντέλα πρόβλεψης της εξέλιξης της τουριστικής χρονιάς εφέτος κάνει λόγο και για πτώση κατά 50%, συμπλήρωσε ότι οι ελεύσεις τουριστών από χώρες πέραν της Ευρώπης δεν αναμένονται στην Ελλάδα. Στον αντίποδα, η Ελλάδα διατηρεί το πλεονέκτημα της ασφαλούς υγειονομικής χώρας στη Μεσόγειο στοιχείο ιδιαίτερα θετικό, υπό το πρίσμα των "νέων πραγμάτων".

Ο κ. Θεοχάρης ανάφερε ότι ο ίδιος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους μεγάλους διοργανωτές ταξιδιών (Tour Operators) του εξωτερικού οι οποίο εκφράζουν το έντονο ενδιαφέρον τους για την Ελλάδα και περιμένουν πως θα ξεδιπλωθούν τα μέτρα υγειονομικής προστασίας σε ξενοδοχεία κλπ. Τέλος στο μέτωπο του εγχώριου τουρισμού επισήμανε ότι έχει εισηγηθεί στο οικονομικό επιτελείο κίνητρα για ενίσχυση του.