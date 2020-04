Υγεία - Περιβάλλον

Τασούλας για κορονοϊό: το ακορντεόν που θα ακολουθήσει να τηρηθεί απαρεγκλίτως

Τονίζει ότι η σταδιακή αποκλιμάκωση του περιορισμού θα πρέπει να γίνει ευλαβικά για να μη ξεφύγει η ασθένεια...

“Υπήρξε μια πολύ εντυπωσιακή συλλογική υπευθυνότητα, γι αυτό και είχαμε αυτά τα αποτελέσματα” τονίζει ο Πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας αναφερόμενος στα μέτρα απαγόρευσης που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Όπως εξήγησε, μιλώντας στο ΘΕΜΑ 104,6, αυτά τα αποτελέσματα δεν οφείλονται στο ότι η ασθένεια είναι άνευ σημασίας, αλλά στο ότι τηρήσαμε τις οδηγίες των ειδικών και κυρίως περιορίσαμε και υπονομεύσαμε τη διαδικασία διάδοσης του ιού με την απομόνωση και την τήρηση των αποστάσεων. “Εάν δεν είχε γίνει εγκαίρως, τα πράγματα θα ήταν απείρως πιο δραματικά” τόνισε.

Για τη σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών ο κύρος Τασούλας επεσήμανε ότι το αποτέλεσμα πρέπει τώρα να διαφυλαχθεί. “Και αυτό το ακορντεόν το οποίο θα ακολουθήσει- όπως ανοίγει και κλείνει το ακορντεόν - θα πρέπει να τηρηθεί απαρεγκλίτως. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η σταδιακή αποκλιμάκωση του περιορισμού θα πρέπει να γίνει ευλαβικά για αν μη ξεφύγει η ασθένεια και έκρουσε το καμπανάκι ότι σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω, με πλήρες κλείσιμο των πάντων.

Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στην Καθημερινή και τις δηλώσεις του για το σύστημα υγείας , είπε ότι “είναι προσαρμογή σε μια άλλη πραγματικότητα που κανείς δεν την είχε προβλέψει, δεν είναι mea culpa. Προς τιμή του αντιλήφθηκε εγκαίρως αυτό που έρχεται”.

Για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι η Τουρκία συνεχίζει το κρεσέντο των προκλήσεων χωρίς να επηρεάζεται ότι πλήττεται λυσσωδώς από την πανδημία και από την έλλειψη συγκράτησης της. “Δεν τους πτοούν αυτά, το είδαμε και την Μεγάλη Παρασκευή. Η Τουρκία πήρε ένα μάθημα από την ετοιμότητα της χώρα μας. Είναι και οι ένοπλες δυνάμεις που έδειξαν ότι αντέχουν και έτσι προασπίστηκαν τα χερσαία σύνορα μας από μια εντελώς υβριδικής μορφής εισβολή η οποία επιχειρήθηκε υποκινούμενη από την Τουρκία. Για αυτό ήταν σημαντικό και χρήσιμο αυτά που επεσήμανε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας που επισκέφθηκε τον Έβρο” κατέληξε.