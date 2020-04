Κόσμος

Κορονοϊός: παγιώνεται η καθοδική πορεία των ημερήσιων θανάτων στην Ισπανία

«Φως στην άκρη του τούνελ» βλέπουν οι ειδικοί στην Ισπανία η οποία μετρά περισσότερα από 21.000 θύματα.

Η Ισπανία κατέγραψε 430 νέους θανάτους από την επιδημία Covid-19 κατά τις τελευταίες 24 ώρες, σε ελαφρά αύξηση του ημερήσιου αριθμού θανάτων σε σχέση με το προηγούμενο 24ωρο (399), ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Ο αυξημένος αριθμός των νεκρών του τελευταίου 24ώρου οφείλεται ενδεχομένως στην καθυστερημένη προσθήκη στοιχείων του σαββατοκύριακου από περιοχές της χώρας και συνήθως παρατηρείται κάθε Τρίτη.

Συνολικά, 21.282 άνθρωποι υπέκυψαν στην Ισπανία, μία από τις πλέον πληγείσες χώρες στον κόσμο, όπου τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χουν ξεπεράσει τα 204.000.

Το υγειονομικό προσωπικό, που δοκιμάστηκε σκληρά στην αρχή της επιδημίας λόγω ελλείψεων σε προστατευτικά μέσα, έχει καταγράψει 31.788 κρούσματα του κορονοϊού.

Ο αριθμός των ιαθέντων ανέρχεται σε 82.518.

Ο επικεφαλής του ισπανικού συντονιστικού κέντρου για την επιδημία επιδημιολόγος Φερνάντο Σιμόν δήλωσε ότι η σαφής τάση που έχει διαμορφωθεί δείχνει καθοδική πορεία του αριθμού των νεκρών, αν και ο αριθμός εξακολουθεί να είναι ανησυχητικός.

Στις αρχές του Απριλίου, η Ισπανία μετρούσε καθημερινά περί τους 900 θανάτους.

Τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται στην χώρα έχουν παραταθεί μέχρι τις 9 Μαΐου. Ωστόσο ο κατ΄οίκον αποκλεισμός θα χαλαρώσει στις 27 Απριλίου, καθώς θα επιτραπεί στα παιδιά να βγουν για να πάρουν αέρα υπό όρους που θα προσδιορισθούν σήμερα από την κυβέρνηση.