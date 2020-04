Αθλητικά

Αυγενάκης: Το αργότερο μέχρι αρχές Ιουνίου θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο σχεδιασμός για τη συνέχιση των πρωταθλημάτων. Από τι εξαρτάται η επανεκκίνησή τους, σύμφωνα με τον αρμόδιο υφυπουργό.

Τα πρωταθλήματα στην Ελλάδα (στις περιπτώσεις φυσικά όπου οι αρμόδιες διοργανώτριες αρχές θα αποφασίσουν τη συνέχισή τους) θα μπορούσαν να ξαναρχίσουν στα τέλη Μαΐου ή το αργότερο στις αρχές Ιουνίου. Αυτό υπογράμμισε ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ-1, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι δεν θα υπάρξει κάποια δυσμενής εξέλιξη στην εξάπλωση του κορονοϊού, που θα πάει πίσω όλο τον σχεδιασμό.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Αυγενάκης, «αν όλα πάνε καλά, τα σχέδιά μας είναι αρχές Μαΐου να ανοίξουν οι εγκαταστάσεις για αυτούς που προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μέσα Μαΐου να ανοίξουν όλα τα γήπεδα για να ξεκινήσουν οι προπονήσεις των ποδοσφαιριστών και όσων αθλητών συνεχιστούν τα πρωταθλήματά τους. Τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα, εφόσον το αποφασίσουν οι αντιστοιχίες ομοσπονδίες».