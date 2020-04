Life

“Special Report”: Καταγράφει την μάχη με τον “αόρατο εχθρό” στο “Σωτηρία” (εικόνες)

Η αγωνία ασθενών, οι πολύωρες συσκέψεις των γιατρών, οι συγκινητικές στιγμές που συνοδεύουν το εξιτήριο και οι εθελοντικές πρωτοβουλίες τον καιρό της πανδημίας.

Ο Τάσος Τέλλογλου και μαζί του ο Αντώνης Φουρλής, αλλά και οι έμπειροι reporters του ειδησεογραφικού τμήματος του ΑΝΤ1 παρουσιάζουν μεγάλες έρευνες, αποκαλυπτικά θέματα, αποκλειστικές συνεντεύξεις, διεισδυτικά ρεπορτάζ, συναρπαστικές αφηγήσεις και οδοιπορικά από την Ελλάδα και τον κόσμο.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 23:45

«ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ»

Ο Τάσος Τέλλογλου και η κάμερα του «Special Report» περνούν μερικές ημέρες εκεί που δίνεται η μάχη με τον «αόρατο εχθρό»: μέσα στην κλινική του νοσοκομείου «Σωτηρία», όπου νοσηλεύονται αποκλειστικά περιστατικά Covid-19. Η εκπομπή καταγράφει την αγωνία ασθενών που δεν έχουν επικοινωνία με τον έξω κόσμο, τις πολύωρες συσκέψεις των γιατρών κατά τις οποίες λαμβάνουν αποφάσεις ζωής και θανάτου, αλλά και τις συγκινητικές στιγμές που συνοδεύουν το εξιτήριο των ασθενών που φεύγουν υγιείς από την κλινική.

«ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

Στην Ελλάδα, οι αιφνίδιες ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία καλύφθηκαν, σε πολλές περιπτώσεις, από εθελοντικές πρωτοβουλίες φοιτητών, πανεπιστημιακών αλλά και απλών πολιτών. Η Φωτεινή Νάσσου συναντά ομάδες στην Αθήνα, στον Πειραιά και τον Βόλο, οι οποίες έθεσαν τις ικανότητες και τα προσόντα τους στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου, σε μια προσπάθεια να σχηματίσουν μια ισχυρή «ασπίδα προστασίας» απέναντι στην πανδημία.

