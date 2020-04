Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο ΠΟΥ επιμένει στην θεωρία της νυχτερίδας

Τι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για το ενδεχόμενο ο ιός να κατασκευάστηκε σε εργαστήριο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι όλα τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι ο νέος κορονοϊός προήλθε από νυχτερίδες στην Κίνα στα τέλη του 2019 και δεν πρόκειται για έναν ιό που κατασκευάστηκε σε εργαστήριο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι η κυβέρνησή του προσπαθεί να καθορίσει αν ο ιός SARS- CoV-2 προήλθε από ένα εργαστήριο στην Ουχάν, στην κεντρική Κίνα, πόλη από την οποία ξεκίνησε η επιδημία.

“Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι ο ιός προέρχεται από τα ζώα και δεν κατασκευάστηκε σε κάποιο εργαστήριο ή κάπου αλλού”, δήλωσε η Φαντέλα Σάιμπ εκπρόσωπος του ΠΟΥ. “Είναι πιθανό, ενδεχόμενο ο ιός να προέρχεται από τα ζώα”, πρόσθεσε.

Δεν είναι ξεκάθαρο πώς ο ιός πέρασε από τα ζώα στους ανθρώπους, αλλά “σίγουρα” υπήρξε κάποιο ζώο ξενιστής, εξήγησε η ίδια.