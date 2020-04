Πολιτική

ΝΔ για 21η Απριλίου: Μια από τις πιο μαύρες περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας για την επέτειο του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου.



«Πενήντα τρία χρόνια από τότε που η Ελλάδα φυλακίστηκε, η Δημοκρατία θυμάται και διδάσκεται», έγραψε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την επέτειο του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου και προσέθεσε: «Θωρακίζεται και δυναμώνει, οικοδομώντας στον πυρήνα της μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Η σημερινή ημέρα δεν προσφέρεται για πολλά μεγάλα λόγια. Ζητά ενότητα και αλήθεια».

Στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός έχει ανεβάσει και φωτογραφία του με το μήνυμα: «Τιμάμε την αντίσταση στη δικτατορία, κάνοντας καλύτερη τη Δημοκρατία μας».

Την ίδια ώρα, στην ανακοίνωσή της η ΝΔ αναφέρει: «Σαν σήμερα πριν από 53 χρόνια το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου οδήγησε σε μια από τις πιο μαύρες περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και κατέληξε στην εθνική τραγωδία της Κύπρου».

Παράλληλα, η ΝΔ σημειώνει: «Έχουμε όλοι το μεγάλο χρέος να περάσουμε τη μνήμη αυτής της μαύρης επετείου στις νεότερες γενιές ώστε ποτέ η πατρίδα μας να μην ξαναζήσει τέτοιες περιπέτειες.

Έχουμε επίσης χρέος να τιμήσουμε τους ήρωες που αντιστάθηκαν καθόλη τη διάρκεια της επταετίας υπερασπιζόμενοι την δημοκρατία και την ελευθερία.

Σήμερα αγωνιζόμαστε για την ενίσχυση της Δημοκρατίας και των θεσμών της ενώ παλεύουμε για την απομόνωση του διχαστικού λόγου, του λαϊκισμού και της δημαγωγίας που την υπονομεύουν. Με αυτά τα συστατικά αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις του παρόντος κι έτσι θα οδηγηθούμε σε ένα ασφαλές μέλλον ευημερίας και προόδου για όλους τους Ελληνες».