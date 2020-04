Κοινωνία

Συναγερμός για ύποπτα αντικείμενα στη Μονή Πετράκη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Επί τόπου πυροτεχνουργοί. Έρευνα από την Ασφάλεια Αττικής για τα ευρήματα.

Συναγερμό στην Αστυνομία σήμανε το μεσημέρι σήμερα, μια βαλίτσα και μια μεγάλη φιάλη υγραερίου που βρέθηκαν στην είσοδο της Μονής Πετράκη, στην οδό Γεναδίου 14 στο Κολωνάκι.

Τα «ύποπτα» αντικείμενα βρέθηκαν στις 13:00 και ειδοποιήθηκε η αστυνομία που απέκλεισε αμέσως την περιοχή ενώ κλήθηκε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι πυροτεχνουργοί διαπίστωσαν ότι η βαλίτσα ήταν άδεια, ενώ η φιάλη έφερε και το λάστιχο σύνδεσης της, αλλά δεν υπήρχε σύνδεση με κάποιον πυροδοτικό μηχανισμό.

Για το περιστατικό διενεργεί προανάκριση η Ασφάλεια Αττικής