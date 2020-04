Κόσμος

Κορονοϊός: Ξεπέρασαν τους 170000 οι θάνατοι

Οι χώρες που κρατούν τα «σκήπτρα» σε θύματα και κρούσματα.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει προκαλέσει περισσότερους από 170.000 νεκρούς σε όλο τον κόσμο -τα δύο τρίτα εκ των οποίων στην Ευρώπη- σύμφωνα με απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα στις 12:35 ώρα Ελλάδας το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο επίσημες πηγές.

Συνολικά από τους 170.266 νεκρούς από την covid-19 σε όλον τον κόσμο οι 106.737 έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη, την ήπειρο που έχει πληγεί περισσότερο από την πανδημία.

Σε επίπεδο χωρών οι ΗΠΑ κατέγραψαν τους περισσότερους νεκρούς (42.364), ακολουθεί η Ιταλία (24.114), η Ισπανία (21.282), η Γαλλία (20.265) και το Ηνωμένο Βασίλειο (16.509).

Στην Ισπανία η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το τελευταίο 24ωρο έχασαν τη ζωή τους από τη νόσο 430 άνθρωποι, μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με χθες, όπου ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 399 παρότι οι αρχές είναι αισιόδοξες βλέποντας σημάδια υποχώρησης της πανδημίας στην χώρα αυτή που είναι ανάμεσα σε εκείνες, οι οποίες έχουν πληγεί περισσότερο. Ο αριθμός των κρουσμάτων στην Ισπανία αυξήθηκε σήμερα από 200.210 σε 204.178, όπως προκύπτει από στοιχεία του υπουργείου Υγείας.