Πολιτική

Γεννηματά για 21η Απριλίου: Η Δημοκρατία δεν είναι ποτέ δώρο, είναι αγώνας κάθε μέρα

Η δήλωση της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, για την 53η επέτειο από την επιβολή της δικτατορίας.

«Σήμερα θυμόμαστε ότι η δημοκρατία, η ελευθερία, η εθνική υπερηφάνεια δεν είναι ποτέ δώρο. Είναι απόκτημα και αποκτάται με αγώνα κάθε μέρα», αναφέρει η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, σε δήλωσή της για την 53η επέτειο από την επιβολή της δικατατορίας.

Όπως σημειώνει η κ. Γεννηματά, «η 21η Απριλίου είναι μια μέρα που κανένας δεν πρέπει να ξεχνά, καθώς η ξενοκίνητη Χούντα των Συνταγματαρχών έβαλε τη χώρα σε γύψο, σε διεθνή απομόνωση και οδήγησε στην τραγωδία της Κύπρου. Καθώς τα χρόνια περνούν, η μνήμη πρέπει να μένει ζωντανή στα σχολεία, στις οικογένειες, στη Βουλή, στον δημόσιο διάλογο».

«Η καλύτερη αντίσταση απέναντι στον φασισμό είναι η καθημερινή μας πρακτική. Αντίσταση στον ρατσισμό και στην ξενοφοβία. Αντίσταση, με περισσότερη δημοκρατία», τονίζει η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής και επισημαίνει: «Αλληλεγγύη σε όποιον έχει ανάγκη, στον πρόσφυγα, στον φτωχό, στον άρρωστο. Ιδίως στις μέρες που ζούμε, με την κρίση του κορονοϊού, "Μένουμε σπίτι" συνειδητά για να προστατεύσουμε την κοινωνία, τις ζωές μας. "Μένουμε σπίτι" συνειδητά και λέμε ΟΧΙ σε όσους αναζητούν ακόμη και σε αυτήν την κρίση την ευκαιρία να πλήξουν τη Δημοκρατία. Όλοι ενωμένοι μπορούμε να πάρουμε τη ζωή μας πίσω. Η ιστορία έδειξε ότι οι εσωτερικοί διχασμοί τελειώνουν με εθνικές καταστροφές. Η κρίση της Δημοκρατίας και των θεσμών, η περιφρόνηση της λαϊκής εντολής, οι ανισότητες και οι αποκλεισμοί, δημιουργούν τερατογεννέσεις».