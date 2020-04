Κοινωνία

Συνέχεια στην αποσυμφόρηση των νησιών

Χιλιάδες αιτούντες άσυλο θα αποχωρήσουν με ειδικά ναυλωμένο πλοίο από το νησί.

Περίπου 1.500 πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο αναμένεται να μετακινηθούν το ερχόμενο Σαββάτο από το ΚΥΤ της Μόριας στην ενδοχώρα. Η μετακίνηση θα γίνει με ειδικά ναυλωμένο πλοίο, και εντάσσεται στην προσπάθεια που καταβάλλει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, για την αποσυμφόρηση των καταυλισμών στα νησιά από ευάλωτες στις επιπτώσεις από την πανδημία του κορονοϊού περιπτώσεις.

Συνολικά από τα πέντε ΚΥΤ των νησιών έχει σχεδιασθεί η μετακίνηση σε σκάφη ναυλωμένα από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες 2.380 άτομα από τα οποία, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργού Νότη Μηταράκη στο δήμαρχο Μυτιλήνης Στρατή Κύτελη, τα πρώτα 1500 θα φύγουν από τη Μόρια.

Ας σημειωθεί ότι άλλα 100 άτομα από ευάλωτες κατηγορίες μεταφέρθηκαν από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες σε δομές φιλοξενίας που νοικιάστηκαν στη Θερμή και στη Βαρειά της Μυτιλήνης.