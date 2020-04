Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας, χιόνια στα ορεινά και βοριάδες στο Αιγαίο. Συμβουλές για τους καλλιεργητές.

Τοπικές βροχές αναμένονται την Τετάρτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και πρόσκαιρα στην Κρήτη, ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ και στα υπόλοιπα βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πτώση.

Ο καιρός την Τετάρτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, ενημερώνει τους καλλιεργητές για τις ασθένειες ΑΝΑΡΣΙΑ - ΒΛΑΣΤΟΡΥΚΤΗΣ - ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ στην Ροδακινιά.

Η 1η πτήση του Βλατορύκτη (Καρπόκαψα Ροδακινιάς) βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ξεκίνησε η 1η πτήση της Ανάρσιας σε ορισμένες περιοχές, με χαμηλές συλλήψεις.

Η έναρξη πτήσης του Φυλλοδέτη αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Τα δεδομένα των συλλήψεων των εντόμων προέρχονται από τους Νομούς Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας.

Σε περίπτωση που σκοπεύετε να εφαρμόσετε τη μέθοδο παρεμπόδισης συνεύρεσης των δύο φύλων (mating disruption), η τοποθέτηση των εξατμιστήρων να γίνει εγκαίρως.

Η μέθοδος αυτή επιδεικνύει καλύτερα αποτελέσματα σε μεγάλους οπωρώνες. Εάν εφαρμοστεί σε μικρούς οπωρώνες είναι πιθανό να χρειαστούν επιπρόσθετες επεμβάσεις με εντομοκτόνα.

Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου αυξάνεται εάν εφαρμοστεί επί σειρά συνεχόμενων ετών, σε μεγάλους και απομονωμένους οπωρώνες, με χαμηλούς έως μέτριους πληθυσμούς του εντόμου, σε δέντρα ομοιόμορφου μεγέθους και μέτριου ύψους.

Δώστε προσοχή στις άκρες (σύνορα), σε κοντινούς εγκαταλειμμένους οπωρώνες και αποφύγετε την εφαρμογή της μεθόδου σε απότομες πλαγιές. Οι τέσσερις ακριανές σειρές μπορούν να δεχτούν πίεση από έντομα γειτονικών οπωρώνων.

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων

