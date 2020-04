Κοινωνία

Κορονοϊός: Σε μερική καραντίνα το Κρανίδι

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων στα 497 δείγματα από τη δομή φιλοξενίας μεταναστών...

Μήνυμα για ψυχραιμία και νηφαλιότητα, καθώς αυτή τη στιγμή «όλα είναι υπό έλεγχο», έστειλε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, από το Κρανίδι, όπου μετέβη σήμερα ύστερα από τον εντοπισμό 150 κρουσμάτων θετικά στον κορονοϊό σε ξενοδοχείο που λειτουργεί ως δομή φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Ο κ. Χαρδαλιάς αφού έφτασε το μεσημέρι στο Κρανίδι μαζί με τον γενικό γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, Εμμανουήλ Λογοθέτη, τον πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Παναγιώτη Αρκουμανέας, καθώς και κλιμάκιο της ΓΓΠΠ και του ΕΟΔΥ, πραγματοποίησε σύσκεψη στο δημαρχείο της Ερμιόνης στην οποία συμμετείχαν επίσης ο δήμαρχος Γιάννης Γεωργόπουλος και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας.

Συνολικά εξετάστηκαν 497 δείγματα, 150 βρέθηκαν θετικά, εκ των οποίων τα 148 αφορούν φιλοξενούμενους στη δομή ενώ τα άλλα δύο μία εργαζόμενη εκεί και ένα στέλεχος της δομής. Όπως τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς για τις επόμενες 14 μέρες έχουν παρθεί μέτρα ώστε να αντιμετωπιστεί με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται το ζήτημα. Από τη Μ. Πέμπτη, η δομή τέθηκε σε καραντίνα ώστε να μην υπάρξει διασπορά στην κοινότητα. «Τα αποτελέσματα της χθεσινής δειγματοληψίας μας δημιούργησαν την ανάγκη ενός άμεσου συναγερμού. Τηρήθηκε το πρωτόκολλο από την πρώτη στιγμή έτσι ώστε να στεγανοποιήσουμε τη συγκεκριμένη δομή», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Χαρδαλιάς.

«Η δομή μπαίνει σε αποκλεισμό, σε στεγανοποίηση, κανείς δεν μπαίνει κανείς δεν βγαίνει. Ο Δήμος σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τους εμπλεκόμενους έχει αναλάβει το κομμάτι της τροφοδοσίας και ό,τι χρειάζεται σε υγειονομικό υλικό και στα ζητήματα που θα προκύψουν από τις ανάγκες αυτών των 14 ημερών», δήλωσε ο υφυπουργός και προσέθεσε: Για τις επόμενες 14 μέρες ο Δήμος της περιοχής μπαίνει σε περιορισμό, και συγκεκριμένα σε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 8 το βράδυ έως τις 8 το πρωί, ενώ η κατ' εξαίρεση μετακίνηση θα γίνεται μόνο για τους όρους και τις περιπτώσεις Β1, Β2, Β3, άρα, Β4, Β5, Β6 για τις επόμενες 14 μέρες αναστέλλονται.

Παράλληλα ο κ. Χαρδαλιάς ανακοίνωσε την αναστολή της λειτουργίας όλων των λαϊκών αγορών, των παζαριών και οποιασδήποτε διαδικασίας υπαίθριου εμπορίου.

Ακόμη, ανακοινώθηκε η ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Κρανιδίου με 6 γιατρούς και 4 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ το ΕΚΑΒ θα είναι διαθέσιμο σε 24ωρη βάση για τη δομή και για τις ανάγκες της περιοχής.

«Ειδικά κλιμάκια του ΕΟΔΥ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας είναι εδώ, και για τις επόμενες ημέρες, και ειδικά το βράδυ, θα έχουμε προχωρήσει και σε όλους τους ελέγχους που χρειάζονται -καθαρά για προληπτικούς λόγους- από εργαζόμενους της ευρύτερης περιοχής που θα μπορούσε έμμεσα ή άμεσα να έχουν σχέση με φιλοξενούμενους πριν τη Μ. Πέμπτη», τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς, επισημαίνοντας ότι «όλα αυτά γίνονται για προληπτικούς λόγους και για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε περίπτωση να έχουμε την οποιαδήποτε επιδημιολογική έξαρση».

«Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση τα μέτρα αυτά είναι ικανά να σπάσουν την οποιαδήποτε περίπτωση μετάδοσης του ιού σε συνεργασία με το επιστημονικό μας προσωπικό με τον κ. Τσιόδρα, ο οποίος δίνει τις κατευθύνσεις σε σχέση με το επιδημιολογικό και το υγειονομικό κομμάτι και σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς. Όλα νομίζω θα πάνε καλά», σημείωσε ο υφυπουργός.

Ο κ. Χαρδαλιάς για ακόμη μία φορά έκανε έκκληση στις ευπαθείς ομάδες της περιοχής να παραμείνουν σπίτι τους και να ακολουθήσουν τις διαδικασίες που προβλέπονται, τις απαγορεύσεις και τον περιορισμό της μετακίνησης.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων θα παραμείνει στην περιοχή μέχρι αύριο, καθώς, όπως είπε, υπάρχουν μία σειρά διαδικασιών και πρωτοκόλλων τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα θα πάνε όπως πρέπει.

Ερωτηθείς αν προβλέπεται επανέλεγχος των δειγμάτων ο κ. Χαρδαλιάς κατέστησε σαφές πως «ό,τι γίνεται, γίνεται βάση πρωτοκόλλου δεν γίνεται βάση έμπνευσης του οποιουδήποτε. Αν προκύψουν ζητήματα που αφορούν συμπτώματα ή οτιδήποτε, υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο που ενεργοποιείται».

Επιπλέον ξεκαθάρισε ότι τα 150 κρούσματα είναι ασυμπτωματικά ενώ σημείωσε για ακόμη μία φορά ότι «δεν υπάρχει λόγος πανικού πρέπει να παραμείνουμε όλοι ψύχραιμοι νηφάλιοι και να ακολουθήσουμε τις οδηγίες». «Εφόσον ακολουθήσουμε τις οδηγίες, σε 14 μέρες και αυτόν τον εφιάλτη θα τον έχουμε προσπεράσει και η όμορφη αυτή περιοχή θα βρει πάλι την κανονικότητα της» τόνισε.

Σχετικά με τη διαδικασία της ιχνηλάτησης ο κ. Χαρδαλιάς επισήμανε ότι «η ιχνηλάτηση έχει προχωρήσει και σχεδόν έχει ολοκληρωθεί. Οι ιχνηλατήσεις γίνονται σε πρώτο χρόνο. Οι ιχνηλατήσεις, επειδή αφορούν προσωπικά δεδομένα, δεν γίνονται με δημόσιες αναφορές, αλλά γίνονται βάσει ενός συγκεκριμένου πρωτοκόλλου. Ευθύνη δική μας είναι να τηρήσουμε αυτό το πρωτόκολλο».

Όσον αφορά στα όσα γράφονται και ακούγονται για χαλάρωση των μέτρων ο κ. Χαρδαλιάς είπε «δεν έχω μιλήσει για χαλάρωση μέτρων. Εγώ λέω ότι μέχρι τις 27 Απριλίου όλα τα μέτρα πρέπει να τηρούνται στο ακέραιο». «Προφανώς η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει μία συζήτηση, όπως κάθε υπεύθυνη κυβέρνηση πρέπει να κάνει σε σχέση με τα στάδια αποκλιμάκωσης, αλλά αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή, και πρέπει να το καταλάβουμε σε όλη την Ελλάδα, είναι ότι μέχρι τις 27 Απριλίου θα πρέπει να τηρήσουμε όλα τα μέτρα», σημείωσε ο υφυπουργός και κατέληξε:

«Μένουμε όλοι σπίτι, είναι το κλειδί για να μπορέσουμε αύριο, μεθαύριο να πάρουμε τις ζωές μας πίσω. Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό σε όλους. Εφόσον το εφαρμόσουμε, και μέχρι τώρα συντριπτικά ο ελληνικός λαός το εφαρμόζει, νομίζω δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το γεγονός εδώ στην περιοχή το αντιμετωπίζουμε ως κάτι τοπικής σημασίας και γι αυτό θα δείτε ότι αφορά μια συγκεκριμένη δομή δεν αφορά σε διασπορά μέσα στην κοινότητα».

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

"Οι συνεχείς αναφορές του «Παρατηρητηρίου Υγείας» του ΣΥΡΙΖΑ για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που χρειάζονται ειδική μέριμνα αυτή την περίοδο, δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν", δήλωσε ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Ξανθός προσθέτοντας ότι "η πρόσφατη εξέλιξη με το μεγάλο αριθμό κρουσμάτων Covid 19 στο χώρο φιλοξενίας προσφύγων-μεταναστών στο Κρανίδι, μεγαλώνει την ανησυχία για ανεξέλεγκτη διασπορά του SARS-CoV-2 στις πολύ προβληματικές, από άποψη Δημόσιας Υγείας, συνθήκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων". "Είναι προφανές ότι δεν υπήρξε έγκαιρη κυβερνητική μέριμνα για πληθυσμούς ειδικής ευαλωτότητας που διαβιούν σε συνθήκες συγχρωτισμού και πλημμελούς ατομικής υγιεινής , όπως οι πρόσφυγες-μετανάστες, οι Ρομά, οι φυλακισμένοι, οι φιλοξενούμενοι σε γηροκομεία-προνοιακά ιδρύματα-ψυχιατρεία, οι άστεγοι κλπ", τόνισε ο ίδιος κάνοντας λόγο για "μέχρι τώρα τακτική της εκ των υστέρων παρέμβασης μόλις εκδηλωθεί κρούσμα" που "εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους πρωτίστως για την υγεία αυτών των πληθυσμών, για τη Δημόσια Υγεία αλλά και για την πορεία της πανδημίας στη χώρα".

Όπως είπε, "δημιουργεί όμως και τις προϋποθέσεις για να εκδηλωθούν φαινόμενα κοινωνικού ρατσισμού, ξενοφοβίας και μισαλλοδοξίας που μπορούν να δοκιμάσουν την κοινωνική συνοχή και το κλίμα αλληλεγγύης που απαιτεί η αξιοπρεπής και αποτελεσματική διαχείριση αυτής της κρίσης". "Η περίπτωση του Κρανιδίου αναδεικνύει την τεράστια σημασία των μέτρων πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης , καθώς και ενισχυμένης υγειονομικής φροντίδας σ' αυτές τις δομές. Για να ενισχυθεί το αίσθημα υγειονομικής ασφάλειας της τοπικής κοινωνίας, απαιτείται συστηματική ενημέρωση των πολιτών και των εκπροσώπων τους για τα μέτρα περιορισμού της διασποράς του ιού στην περιοχή, για την ιχνηλάτηση των κοινωνικών επαφών όσων έχουν προσβληθεί και για τις αναγκαίες παρεμβάσεις ενίσχυσης των δημόσιων δομών υγείας της Αργολίδας", καταλήγει η δήλωση του Α. Ξανθού.

«Είναι προφανές ότι υπάρχει κενό στην εφαρμογή των μέτρων για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες από την κυβέρνηση. Τα μέτρα του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, για τις δομές αρμοδιότητας του, είναι ανεπαρκή και ως εκ τούτου επικίνδυνα», σχολιάζει το Κίνημα Αλλαγής, επισημαίνοντας ότι είχε εγκαίρως προειδοποιήσει χωρίς να εισακουστεί. Το σχόλιο του Γραφείου Τύπου του κόμματος αναφέρει πως απαιτούνται άμεσες πρωτοβουλίες για όλους τους ανθρώπους που ζουν στη χώρα, χωρίς εξαιρέσεις. «Πρωτοβουλίες που να διασφαλίζουν την τήρηση των υγειονομικών κανόνων, την διενέργεια τεστ, την παροχή υγειονομικού υλικού και την αυξημένη υγειονομική επιτήρηση. Με άμεση και οργανωμένη αποσυμφόρηση όπου είναι αναγκαίο.

«Τα 150 -μέχρι στιγμής- επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στο ξενοδοχείο "Γαλαξίας", στην Αργολίδα, αποδεικνύουν την πρωτοφανή ολιγωρία της κυβέρνησης σε βάρος των 500 περίπου προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν στη δομή, των εργαζομένων στο ξενοδοχείο και συνολικά του λαού της περιοχής»,επισημαίνει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του και συμπληρώνει: «Γιατί, παρά το επιβεβαιωμένο κρούσμα σε εργαζόμενη του ξενοδοχείου την Μ. Πέμπτη, η κυβέρνηση, αντί από την πρώτη στιγμή να ξεκινήσει μαζικούς ελέγχους στους φιλοξενούμενους, επέλεξε να περιορίσει την παρέμβασή της μόνο στα αστυνομικά μέτρα περιορισμού. Ο μαζικός έλεγχος τελικά ξεκίνησε με καθυστέρηση τουλάχιστον πέντε ημερών και ύστερα από την τυχαία διάγνωση ακόμα δύο κρουσμάτων». Προσθέτει επίσης ότι «η κυβέρνηση είναι έκθετη γιατί, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις της Τομεακής Επιτροπής Αργολίδας του ΚΚΕ, των εκλεγμένων δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων με τη Λαϊκή Συσπείρωση, φορέων στην περιοχή, υγειονομικών, των ίδιων των φιλοξενούμενων στη δομή, επέμενε στη γραμμή της ατομικής ευθύνης, της ωραιοποίησης της κατάστασης και του εφησυχασμού. Οι ευθύνες της δεν κρύβονται πίσω από τα πρωτόκολλα, τα οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση αποδείχτηκαν ανεπαρκή και επικίνδυνα».