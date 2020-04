Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Σε καραντίνα για 14 ημέρες ο Νικ Καλάθης

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Υποβλήθηκε σε τεστ για κορονοϊό μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ, το Μ. Σάββατο.

Στην Αθήνα βρίσκεται ήδη από το Μεγάλο Σάββατο ο Νικ Καλάθης. Ο ηγέτης του Παναθηναϊκού επέστρεψε από τις ΗΠΑ, γιόρτασε στην Ελλάδα το ορθόδοξο Πάσχα, αλλά για 14 ημέρες θα παραμείνει απομονωμένος, σε καραντίνα, όπως προβλέπεται για όσους έρχονται στην Ελλάδα από το εξωτερικό.

Ο Νικ Καλάθης υποβλήθηκε σε τεστ για κορονοϊό, μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα και τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά.