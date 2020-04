Κόσμος

Κορονοϊός: Δεν έχει τέλος η τραγωδία στην Βρετανία

Η αύξηση στον αριθμό των νεκρών είναι μια από τις μεγαλύτερες ημερήσιες εδώ και περίπου δύο εβδομάδες.

Ο αριθμός των νεκρών από την covid-19 στα βρετανικά νοσοκομεία αυξήθηκε κατά 778 και ανήλθε σε 15.607, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές της χώρας.

H αύξηση αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες ημερήσιες εδώ και περίπου δύο εβδομάδες, σύμφωνα με τα στοιχεία του βρετανικού ΕΣΥ.

«24 από τους 778 ασθενείς (ηλικίας μεταξύ 49 και 91 ετών) δεν έπασχαν από κάποιο γνωστό υποκείμενο νόσημα», ανέφερε η ίδια πηγή.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών στο Ηνωμένο Βασίλειο από την νόσο αναμένεται να δοθεί σύντομα στη δημοσιότητα.